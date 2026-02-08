「毛孩的彩虹天堂」負責人剛被起訴 被發現陳屍台中民宅

毛孩的彩虹天堂負責人陳屍於台中一處民宅。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂臉書）





「毛孩的彩虹天堂」成立於2018年主打幫助流浪動物領養、協尋與送行等服務，然而負責人林意盛則是遭檢舉把募資獲得的1000多萬款項，私自挪用其中的531萬，3日才遭到台北地檢署依「業務侵占」起訴。但是林意盛於6日下午，被發現陳屍台中市南區一處民宅。

根據起訴書，林意盛於2019年2月間透過噴室公司的平台，提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，並與噴室公司約定每月扣除8%服務費後，將平台收受的募資款項匯款到自己的銀行帳戶內，2021年9月間共計收受募資款項1025萬元。

廣告 廣告

檢方調查指出，林意盛未依募資目的將款項，全數用於處理流浪動物喪葬及毛孩公司營運，反而於每月將款項，轉移到自己另一個銀行帳戶，共計531萬7889元移為己用，用於支付日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費。

林意盛於6日下午被員工發現，倒臥在台中的一處民宅廁所，救護人員獲報到達時，確認肢體僵硬、明顯死亡，後續未送醫。

警方鑑識小組初步調查，排除外力介入。檢方7日相驗完成後，家屬對死因無意見。

更多東森新聞報導

北市驚見裸女！全裸衝車陣「大字形」躺路中

總監夫人偷吃車友 不雅片外流給全家人！綠帽尪喊告

快訊／高雄超商攻擊！醉女疑拿酒瓶攻擊店員 滿地血跡

