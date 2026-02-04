「毛孩的彩虹天堂」負責人挪用善款531萬！去旅遊、健身房 依業務侵占起訴

即時中心／林韋慈報導

以替流浪動物處理身後事聞名的「毛孩的彩虹天堂」，在寵物圈頗具知名度，卻爆出募資款遭挪用的重大爭議。台北地檢署昨（3）日偵結，認定負責人林意盛涉嫌將「嘖嘖」平台募得的款項挪作私人用途，依《刑法》業務侵占罪提起公訴，並聲請沒收其未扣案的不法所得531萬7889元。

檢調調查指出，林意盛於2019年起在嘖嘖募資平台推出「毛孩的最後一哩路」專案，標榜為無人照料、無家可歸的流浪動物提供尊嚴的送行服務，募資期間自2019年2月至2021年9月。扣除平台服務費後，「毛孩的彩虹天堂」共收取募資款1025萬505元。

然而，檢方查出，林意盛並未將全數募資款用於流浪動物喪葬及公司營運，而是將其中部分金額轉入個人帳戶，挪用高達531萬7889元，花費在日本旅遊、高鐵與Uber交通費、超商消費、百貨公司購物及健身房等私人支出。

而全案因「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁張貼與嘉義知名寵物生命禮儀公司「慈成新天地」合作的案例，但該公司事後發文澄清，否認曾與任何臉書或網路募資平台合作。民眾察覺異狀後，向法務部調查局檢舉，進而曝光。根據嘖嘖平台募資頁面資料，「毛孩的彩虹天堂」自稱於2018年成立，從事流浪動物送行服務，截至2026年1月，已陪伴1萬1651隻流浪動物走完最後一程。而該公司仍持續募資與販售相關商品。

檢察官認定，林意盛利用其業務身分侵占募資款，已構成業務侵占罪，遂依法提起公訴，並請求法院宣告沒收相關不法所得。而林意盛也在昨日發出聲明，當時是以個人的帳戶募款，早在毛孩的彩虹天堂有限公司設立之前，並表示確實以個人的名義與慈成公司合作，否認侵占。

毛孩的彩虹天堂負責人林意盛發出聲明。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂臉書）





