「毛孩的彩虹天堂」負責人涉侵占善款！起訴3天後陳屍台中租屋處

毛孩的彩虹天堂負責人林意盛，被依公益侵占罪起訴。 圖：翻攝毛孩的彩虹天堂網站

[Newtalk新聞] 寵物殯葬公司「毛孩的彩虹天堂」打著「每位浪浪都值得被溫柔告別」為號召，推出「毛孩的最後一哩路」專案募得1025萬善款，負責人35歲林意盛卻把過半善款轉入私囊，遭北檢依公益侵占罪起訴，不料6日晚間林意盛被發現陳屍在台中市南區租屋處。

毛孩的彩虹天堂公司成立於2018年間，專為流浪犬、貓提供有尊嚴的最後送行，同時協助流浪毛孩領養、協尋，在毛孩圈小有名氣。於2019年2月推出「毛孩的最後一哩路」專案，透過「嘖嘖zeczec平台」對外宣傳募資，且成立粉絲專頁，張貼宣傳動物火化個案及募資方案。

檢調指出，毛孩的彩虹天堂負責人林意盛，針對「毛孩的最後一哩路」專案募得1025萬505元，私自挪用531萬7889元轉匯至自己銀行帳戶，用來支付日本旅遊、搭乘高鐵、UBER、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費。

北檢於本月3日以公益侵占罪起訴林意盛，不料起訴才過3日，6日下午房東因多日聯繫不上林意盛而報警，警消破門進入位於台中南區建國南路的租屋處，發現林男已陳屍於廁所內，肢體僵硬已明顯死亡，後續未送醫，交由轄區第三分局接手。

警方初步勘驗，現場無外力介入跡象，並遺留尋短的器具、物品，昨日報請檢察官相驗排除他殺，家屬沒有意見，已領回遺體。

