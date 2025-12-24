毛孩腎病死率減5成！台灣研發 AI 智慧透析儀 貓犬存活率大翻轉

守護腎病毛孩，全國動物醫院導入台灣開發動物專用智慧腹膜透析儀。（馮惠宜攝）

台灣少子化浪潮下，「毛小孩」已成不可或缺的家人，出生率更已超越嬰兒。然而，腎臟疾病長期盤踞貓犬死因前3名，急性腎損傷致死率更一度高達8成，是飼主心中揮之不去的噩夢。如今醫療科技傳出捷報，由台灣自主研發的「動物專用智慧腹膜透析儀」正式投入臨床，結合AI監控技術，成功將死亡率逆轉降至3成，為絕望中的毛孩家庭點燃重生希望。

過去治療腎衰竭多採打點滴等被動方式，效果有限；若採人工透析，則極度耗費醫護人力。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫分析，台灣寵物體型多屬小型，進行血液透析常面臨血液量不足、需頻繁輸血等併發症。

新一代智慧系統則採取「主動」策略，精準模擬腎臟排毒與排水，並透過AI即時偵測壓力與阻塞。這項技術不僅大幅提升安全性，更因不需輸血，更適合體質敏感的小型犬貓，落實「動物福利」並減少治療過程中的緊迫感。

隨氣溫驟降，毛孩飲水量與活動量減少，極易誘發泌尿道感染或結石，進而導致急性腎衰竭。全國動物醫院獸醫師林松頡提醒，由於寵物沒有健保，多數高階醫療需負擔昂貴自費支出，飼主更應留意「求救訊號」。若發現毛孩出現食慾不振、頻繁嘔吐、尿量減少或排尿困難，應及早就醫，以免延誤黃金救援期。

HSC醫療系統聯盟祕書長翁紹仁指出，現在已進入「寵物平等」時代，解決毛孩病痛亦是在撫慰飼主心靈。已有臨床案例顯示，透過智慧透析治療，急性腎衰竭貓咪成功存活超過兩年，突破國際醫療限制。

這項台灣自主研發的技術，正引領動物醫療從基礎照護轉向精準重症守護；全國動物事業群執行長陳道杰也表示，腹膜透析不僅是一種治療，更是給重症毛孩多一次生命的機會。

