毛孩變身領銜主演！第三屆利百代小小播客大賽「寵物開麥啦」 麗寶、福容聯手送萬級大獎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

圖：2025年大賽以「運動」為主題，吸引跨越全台城鄉、離島金門超過300組家庭共襄盛舉。 (圖/好好聽文創 提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

當走過一甲子、陪伴無數台灣人筆尖歲月的國民品牌「利百代國際實業」，再度攜手專業聲音媒介「好好聽文創」，正式宣告啟動「第三屆利百代小小播客大賽」！此屆賽事以「寵物開麥啦！我的寵物超有戲！」為核心主題，將「情感教育 × 生命陪伴」注入聲音舞台，為全台渴望表達、熱愛創作的孩子打造專屬的聲音競技場。

回顧去年的精彩賽事，以「運動」為主題的第二屆大賽盛況空前，吸引全台超過 300 件優秀作品參賽。這股創作熱情更打破地理限制，創作者遠從屏東、彰化、台中甚至離島金門前來共襄盛舉，讓大賽躍升為全台「親子活動新亮點」，也為今年的第三屆賽事奠定強大聲量基礎。

廣告 廣告

圖：送福容毛孩Villa住宿、麗寶門票！「第三屆利百代小小播客大賽」徵件邀請小學生大秀聲音演技。(圖/好好聽文創 提供)

邁入第三年品牌沉澱 讓毛孩變身領銜主演

利百代過去六十多年來陪伴無數少年用筆尖寫下對未來的想像；在數位音訊浪潮下，利百代連續三年與好好聽文創傳媒合作，成功將創作載體延伸至麥克風。透過「好好聽FM」專業平台，孩子的聲音將打破教室牆壁的束縛，讓世界聽見他們獨有的純真觀點。

此屆大賽將麥克風交給孩子身邊最懂他們的「神隊友」寵物。在現代家庭中，寵物是不可或缺的家人，也是孩子學習愛與責任的最佳夥伴。活動邀請全台國小學童化身「聲音星球探險家」，用創意解鎖與寵物間的默契，讓寵物從生活「配角」變身故事裡的「領銜主演」！

毛茸茸到滑溜溜都能當主角 展現關鍵敘事力

此次競賽無論是陪伴熬夜寫作業的溫暖貓狗，還是酷帥的守宮、烏龜，任何奇奇怪怪、小小一隻的寵物都能站上舞台。參賽者可以分享日常趣事、創作冒險故事、模擬訪問或介紹專業照顧知識，展開結合觀察力與表現力的深度生命對話。

總價值數萬豪華大獎 麗寶集團、福容大飯店大力相挺

此屆大賽獲麗寶樂園渡假區、福容大飯店及福容大飯店福隆共同協辦，攜手力挺祭出總價值數萬元豪華度假大獎！第一名可抱走價值破萬元的福隆店「毛孩同行 Villa 寵物平日住房一晚」、摩天輪全票及精選利百代文具組；第二、三名與人氣獎、佳作也能獲得麗寶樂園單日門票、摩天輪門票與優質利百代文具。利百代與麗寶集團的強勢加持，讓賽事含金量飆至最高點。

詳情請上活動官網：https://www.provoice.tw/active/20260518/