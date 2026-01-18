毛孩超車孩童 貓狗飼養破340萬隻

身兼民進黨主席的賴清德總統（見圖）18日赴台北市榮星花園出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，呼籲大家愛護動物、保護動物，也向大家宣導使用寵物牽繩。（劉宗龍攝）

兼任民進黨主席的賴清德總統18日出席民進黨舉辦「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。賴清德表示，我國貓狗飼養數超過340萬隻，已超過台灣14歲以下小孩數量，他除期盼以領養取代購買、零棄養目標外，不諱言狗跟貓越養越多，小孩越生越少，這是政府要面對、解決的問題。

對此，學者專家也直言趨勢很難改變，政府只能針對有意願生育的族群推動政策，但也強調不是給津貼就能解決。

賴清德致詞時表示，截至去年底，全台養狗跟貓超過340萬隻，已經超過14歲以下小孩人數，狗跟貓越養越多，小孩越生越少，這是政府要面對、解決的問題；政府必須站在前線，跟各類動保團體合作，大家來維護生命、愛護、保護動物，因為這是文明社會的重要象徵。

賴清德表示，政府已於2年前成立農業部動物保護司，專責統籌相關業務，政府去年起也給獸醫師「不開業獎金」，鼓勵加入政府機關協助防疫等種種工作，行政院也持續推動「動物保護法」修法，今年1月8日最新版本已送到立法院。

賴清德強調，近期完成《動物保護法》修正，重點在於加強源頭管理與落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限，透過加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果等措施，多面向保障動物權益。

而對於毛小孩飼養數超越14歲以下小孩人數，台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆表示，現在不少年輕世代價值觀改變，寧願養寵物，不生小孩，趨勢很難改變，政府只能針對有意願生育的族群推動政策。但小孩從出生到長大，經民間團體估算至少要花費500萬元，還衍生居住問題，需要更大的生活空間，不是給津貼就能解決。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶則表示，養寵物與養小孩不一樣，就算不結婚、不同居，單身一人仍能飼養，所以飼養貓狗數量增多，不需要特別改善。但政府若要解決少子女化問題，需同時從職場、性別、托育、住宅等4個面向著手。