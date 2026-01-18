政治中心／林彥君 廖文璞 台北報導

總統賴清德今（18）天出席2026信賴汪汪喵喵嘉年華會，狗派的賴清德，看到毛小孩也藏不住笑容，總統致詞時指出，截至去年底，我國貓狗數量已超過340萬隻，正式超越14歲以下小孩，為了讓毛小孩有更好的生活環境，政府持續推動動保法修法，期盼達成領養取代購買、零棄養目標。

總統賴清德vs.記者：「總統斑斑今天怎麼沒有來。」聽到愛犬斑斑名字，總統賴清德露出燦爛微笑，身為狗狗派的賴清德，當然要親自出席2026信賴汪汪喵喵嘉年華會，和毛小孩同樂。立委（民）吳思瑤vs.記者：「以前都在立法院，很胖胖成這樣。」

身為狗狗派的賴清德，當然要親自出席2026信賴汪汪喵喵嘉年華會。（圖／民視新聞）現場不只總統吸睛，立委吳思瑤也帶自家毛孩共襄盛舉；台北市議員林亮君看到柴犬，更是直接蹲下來「大嚕特嚕」，毛小孩聚集一起，讓平常嚴肅問政的民代都破防。總統賴清德：「這個狗狗跟貓貓加起來，這個數字多少大家知道嗎，總共超過340萬隻，這個數目已經超過，我們台灣14歲以下小孩的數目，這是政府要去面對的，要去解決這個問題，大家來珍惜生命，愛護動物也要保護動物。」

毛小孩數量越來越多，要有好的照顧，修法勢在必行，日前行政院再次通過"動保法"部分條文修正草案，除了動保檢查員執法賦權，還有棄養罰鍰最高達100萬元，政府去年起也給獸醫師，不開業獎金，鼓勵加入政府機關，協助防疫等工作。

總統致詞時指出，截至去年底，我國貓狗數量已超過340萬隻，正式超越14歲以下小孩。（圖／民視新聞）總統賴清德：「行政院1月8日又修法，這個動物保護法有什麼內容，第一就是要源頭管理，我們要給動檢人員更多的權利，修法的第二個目標，就是要加強動物登記，第三個重要的修法，就是在保護區，你不可以餵養動物，第四個就是對於虐待動物，一定要給予處罰。」政府透過制度面的修法，把對毛小孩的愛，真正落實在長期的保護。

原文出處：毛孩超車小孩！全台貓狗數破340萬 賴清德：目標拚零棄養

