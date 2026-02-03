毛孩送行專案淪斂財工具！愛心募資全進自己口袋 負責人Ａ走531萬爽玩日本

林男私吞毛孩愛心善款，北檢偵結起訴。示意圖與本案無關

「毛孩的彩虹天堂有限公司」負責人林意盛被控於2019年2月至2021年9月間，透過「噴室有限公司」平台成立「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案的名義，對外募資，卻將募得款項全數占為己有，拿去支付日本旅遊、高鐵等私人花費，案經告發後，台北地檢署3日偵結，依《刑法》侵占等罪起訴林男。

林男成立「毛孩的彩虹天堂有限公司」，該公司主要負責「浪浪送行、毛孩領養及協尋」等業務，另以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案的名義對外募資，還成立「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁，不定期張貼宣傳動物火化的個案及募資方案。

負責公司營運及資金管理的林男被指控，在2019年2月至2021年9月這段期間，透過「噴室有限公司」平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，並與噴室公司約定每月扣除8%服務費，但他卻將平台收受的募資款項占為己有，全部拿去支付日本旅遊、搭乘高鐵、超商消費等私人花費，侵占金額高達531萬7889元。

案情之所以曝光，是因為「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁上張貼與慈成新天地股份有限公司合作案例，慈成公司經他人告知後，發文澄清並無合作一事，後經民眾向調查局檢舉，檢調展開偵辦。

台北地檢署3日偵結，依《刑法》侵占等罪起訴林男，犯罪所得則依規定宣告沒收。



