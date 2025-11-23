毛孩過冬必看！狗狗最怕的「3大」冷天問題：保暖、皮膚、免疫力
火報記者 張舜傑/報導
冬天一到，狗狗在氣溫驟降時會面臨許多身體變化，若忽略了這些季節性問題，毛孩可能在寒冬中悄悄累積不舒服的症狀。理解牠在冬季最脆弱的三大面向，能讓毛孩整個冬天都能溫暖又健康地度過。
一、保暖不足讓身體不適悄悄累積
許多狗狗表面上看起來毛絨絨的，但其中不少品種其實對寒冷非常敏感。短毛、年長、體脂較低或體型較小的狗狗，在氣溫降低時身體非常難以維持穩定體溫，容易出現發抖、蜷縮或睡眠時間增加的情況。當牠們開始不願久待在地板、刻意尋找毯子、暖墊或待在主人身邊時，通常就是身體感到冷的訊號。
如果飼主沒有注意到這些細微變化，狗狗可能長時間處於低溫狀態，導致關節僵硬、免疫力下降或消耗過多能量。提供溫暖的睡覺空間、避免直接接觸冰冷地面，能讓毛孩在冬天維持更舒適的身體狀態。
二、乾燥氣候容易引發皮膚敏感問題
冬季的空氣乾燥，對狗狗的皮膚是一大考驗。有些原本皮膚就比較脆弱的毛孩，在寒冷季節常會開始出現脫屑、搔癢、發紅或毛髮失去光澤的狀況。乾燥會讓皮膚的保護層變得薄弱，讓原本輕微的敏感反應被放大，甚至可能因過度搔抓而造成小傷口。此外，冷風與暖氣交替，也會讓皮膚更容易缺水。
若飼主發現狗狗最近頻繁舔腳、抓耳朵或不斷摩擦身體，就代表皮膚已經開始不舒服。冬天適度調整洗澡頻率、使用較溫和的清潔用品並保持室內濕度，能有效減緩乾燥帶來的困擾。
三、氣溫驟降可能影響免疫力與精神狀態
寒冷不僅會讓狗狗身體變得僵硬，也可能讓牠們在心理上變得更懶散、活動力低，甚至出現類似季節性低落的情緒。當外出散步的時間減少、日照不足，狗狗的能量無法正常消耗，就容易出現過度依賴、睡眠紊亂或壓力累積等狀況。
更重要的是，免疫力在寒冬下降得特別快，容易讓狗狗在氣溫變動劇烈的季節受到病毒與細菌的影響。飼主若能保持室內溫度穩定，維持一定的運動量與娛樂活動，就能讓毛孩在冷天保持良好精神，也能避免免疫力因寒冷長期下滑。
冬季對狗狗而言，是身體與情緒都特別需要被照顧的季節。只要飼主留意保暖、皮膚與免疫力三大重點，從日常環境到生活節奏都給予更多細心呵護，毛孩就能在寒冬中安心度過每一天，維持健康、舒適又有活力的生活狀態 !
其他人也在看
羽球》國高中盃團體羽球錦標賽 未來之星齊聚花蓮
114年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽，將於11月25日至12月1日於花蓮縣立體育館舉辦，中華民國羽球協會表示，全台有250隊、共計2500名國高中青少年男女好手報名參賽。TSNA ・ 16 小時前
時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣
這名網友在Dcard以「去了日本旅遊真的讓我改觀」為題發文表示，他上次去日本已經是2019年，今年終於再有機會出國，到日本買了很多藥妝、日用品，也吃了很多街邊美食小吃，「但感覺現在的日本不像以前那麼純樸，感覺越來越像台灣。」原PO提到，雖然日本街道、建築物不會有很多...CTWANT ・ 1 小時前
身體會記仇！血糖逆轉仍增5成心衰竭風險…醫示警「5大糖尿病前期」徵兆：肥胖最致命
糖尿病長期被稱為「甜蜜殺手」，許多人以為只要控制血糖穩定就好，最新研究卻發現，就算血糖逆轉回正常、甚至停藥，罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高 50%。特別是若同時有肥胖問題，更會讓心臟負擔加劇、老化速度加快，難以完全消除長年的「代謝傷害」。幸福熟齡 ・ 1 小時前
中日關係緊張！日店家稱「業績未下滑」 觀光業嘆：恐損失4千萬日圓
根據日媒《テレ朝NEWS》報導，中國外交部11月14日呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，但富士山五合目22日上午10時許仍能看見大量中國旅客。一名中國遊客受訪表示，「一點也不擔心！我去過日本很多次，我知道那裡的治安很好，食物也很美味，玩得很開心。」另一名遊客則直言，「旅...CTWANT ・ 5 小時前
超催淚！曾敬驊奪男配「想帶父母出國」 曝幼時被稱「愛哭的」
曾敬驊以《我家的事》奪金馬男配角，激動落淚直呼要帶從未出國的父母旅遊！他在後台透露，父母忙於家中早餐店生意，有4個姊妹的他見證了父母為家計的辛勞，希望籌劃帶他們到鄰近國家放鬆。曾敬驊坦言自己小時候有個「愛哭的」外號，如今獲獎讓情緒再度潰堤。6年前曾以《返校》入圍最佳新演員，這回終於首奪金馬獎肯定，真摯情感讓人動容。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 20 小時前