毛孩過冬必看！狗狗最怕的「3大」冷天問題：保暖、皮膚、免疫力

冬天一到，狗狗在氣溫驟降時會面臨許多身體變化，若忽略了這些季節性問題，毛孩可能在寒冬中悄悄累積不舒服的症狀。理解牠在冬季最脆弱的三大面向，能讓毛孩整個冬天都能溫暖又健康地度過。

一、保暖不足讓身體不適悄悄累積

許多狗狗表面上看起來毛絨絨的，但其中不少品種其實對寒冷非常敏感。短毛、年長、體脂較低或體型較小的狗狗，在氣溫降低時身體非常難以維持穩定體溫，容易出現發抖、蜷縮或睡眠時間增加的情況。當牠們開始不願久待在地板、刻意尋找毯子、暖墊或待在主人身邊時，通常就是身體感到冷的訊號。

如果飼主沒有注意到這些細微變化，狗狗可能長時間處於低溫狀態，導致關節僵硬、免疫力下降或消耗過多能量。提供溫暖的睡覺空間、避免直接接觸冰冷地面，能讓毛孩在冬天維持更舒適的身體狀態。

狗狗頻繁發抖、尋找暖處、搔癢或變得懶散依賴，可能是在傳遞不舒服的訊號，需要調整環境、保暖與保濕。圖:istockphoto

二、乾燥氣候容易引發皮膚敏感問題

冬季的空氣乾燥，對狗狗的皮膚是一大考驗。有些原本皮膚就比較脆弱的毛孩，在寒冷季節常會開始出現脫屑、搔癢、發紅或毛髮失去光澤的狀況。乾燥會讓皮膚的保護層變得薄弱，讓原本輕微的敏感反應被放大，甚至可能因過度搔抓而造成小傷口。此外，冷風與暖氣交替，也會讓皮膚更容易缺水。

若飼主發現狗狗最近頻繁舔腳、抓耳朵或不斷摩擦身體，就代表皮膚已經開始不舒服。冬天適度調整洗澡頻率、使用較溫和的清潔用品並保持室內濕度，能有效減緩乾燥帶來的困擾。

三、氣溫驟降可能影響免疫力與精神狀態

寒冷不僅會讓狗狗身體變得僵硬，也可能讓牠們在心理上變得更懶散、活動力低，甚至出現類似季節性低落的情緒。當外出散步的時間減少、日照不足，狗狗的能量無法正常消耗，就容易出現過度依賴、睡眠紊亂或壓力累積等狀況。

更重要的是，免疫力在寒冬下降得特別快，容易讓狗狗在氣溫變動劇烈的季節受到病毒與細菌的影響。飼主若能保持室內溫度穩定，維持一定的運動量與娛樂活動，就能讓毛孩在冷天保持良好精神，也能避免免疫力因寒冷長期下滑。

只要從保暖、皮膚保護與維持免疫力三方面著手，就能讓毛孩在寒冬也維持健康、舒適與活力。圖:istockphoto



冬季對狗狗而言，是身體與情緒都特別需要被照顧的季節。只要飼主留意保暖、皮膚與免疫力三大重點，從日常環境到生活節奏都給予更多細心呵護，毛孩就能在寒冬中安心度過每一天，維持健康、舒適又有活力的生活狀態 !