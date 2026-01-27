毛孩過年新衣adidas幫你準備好了：三葉草新中式外套寵物版本有夠萌！全系列價格、販售資訊一覽

adidas Originals一款「新中式外套」早已風靡街頭多時，唐裝設計靈感充滿東方文化韻味，但絲毫不侷限穿衣風格，從日韓一路火紅到歐美，時尚博主們人手一件。現在這件新中式外套正式推出了寵物版本，一系列的形象照更是可愛到翻！

adidas Originals新年限定寵物系列

用「新中式外套」來迎接新年再適合不過！adidas三葉草特別為寵物也準備了同款，讓主人能夠和毛孩穿上親子裝時髦走春。

此次推出的寵物新中式外套選用觸感柔軟的麂皮絨面材質，背部搭配舒適的針織內裡，如果年節碰上寒流，正好能為毛孩保暖！前襟的盤扣細節則是最大亮點。

馬年限定針織背心

另一款馬年限定針織背心，以喜氣洋洋的紅色為主軸，設計上運用滿版三葉草標誌與馬年緹花紋樣，幾乎與人類服裝同樣的版型設計，年節意象融入寵物的日常造型之中，更能呈現主人與毛小孩之間的情感連結。

adidas Originals全新三葉草寵物系列於2026年01月16日 (五) 於指定門市與官網限定上市

指定門市：西門經典門市- adidas Originals、忠孝經典門市-adidas Originals





