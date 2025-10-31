毛孩闖國道釀禍！兩車追撞狗死1人傷 驗晶片追飼主究責

國道1號嘉義水上路段，29日深夜發生一起重大車禍，造成一隻毛小孩命喪輪下，而這起車禍發生原因，也疑似因為毛小孩誤闖國道引起，目前已由工務段將被輾斃的犬隻送掃晶片，以追查飼主身分。

國道1號嘉義水上段發生追撞車禍，兩輛車嚴重毀損，肇事的毛孩也慘遭輾斃。（圖／警方提供）

29日晚間10時2分，國道1號北向271.3公里處嘉義縣水上段，一名50歲何姓男子駕駛轎車行駛在國道1號北向中線車道上，突然發現前方有狗在路上，但煞車不及直接撞上。何男車輛受到衝擊後失控，先撞擊外側護欄，再因反彈力道撞上內側護欄，最後停在內側車道上。而當時行駛於內側車道的21歲謝姓男子駕駛自小客貨車，看到前方突然發生車禍，來不及閃避，當場追撞何男轎車，兩輛車都嚴重毀損，開貨車的謝男受到輕傷，由救護車送醫治療。

國道1號嘉義水上段發生嚴重追撞車禍，兩輛車嚴重毀損，車禍原因疑似因為犬隻誤闖國道引起。（圖／警方提供）

警方調查，這起車禍的兩名駕駛，均無酒駕情形，疑似因為犬隻闖入車道，才造成兩車連環追撞，這起事故也造成誤闖國道的犬隻當場被撞死，國道警方已將被輾斃的犬隻送驗晶片，追查飼主以釐清肇事責任。若查出飼主有疏縱之責，將依道路交通管理處罰條例第84條規定，處所有人或行為人新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。該條例明確規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者將受罰。

警方呼籲，飼主應妥善管理寵物，避免其擅自跑到道路上造成交通危險，以免發生不幸事故，危及用路人安全。

