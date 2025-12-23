毛孩陪伴孤老暖心野餐 華山啟動愛心年菜募集
歲末年終，大家熱鬧準備迎新年，社會角落還是有許多弱勢、獨居長者，需要關心。華山基金會與萌寵天地社群、森川丼丼攜手，23日在台中市民廣場，舉辦「毛孩相伴暖心野餐」活動，邀約孤老與狗狗，共度療癒身心的午餐時光，更呼籲大眾，幫助華山基金會完成弱勢長輩的「愛心年菜」。
23日台中市民廣場熱鬧滾滾，10隻標準貴賓狗與1隻大白熊犬，一字排開，頸間繫上繡有「華山守護大使」的領巾，扮演半日「犬」站長與長輩互動，經過專業訓練的毛孩，展現握手、敬禮、禱告、接球…等才藝，讓長輩驚奇不已，毛孩溫順地陪伴長輩野餐，不少長輩把毛孩環抱在身邊，久久不放。萌寵天地社群版主杜光德現場宣布，響應華山「愛心年菜募集計畫」，捐助50份年菜，除號召社員響應，期盼大眾接力，用一份年菜、一份心意將關懷延續到長輩的年夜飯桌上。
獨居的楊阿公，因重聽鮮少與人互動，特別帶著與阿公超像且相伴6年可愛的小杜賓「吉利」 一起參與野餐活動，看著小杜賓跟貴賓的互動，逗樂了阿公，直說「真的很開心」，也提前感受過年的溫度，知名愛心店家森川丼丼更用心準備適合長輩食用的壽司料理，讓長輩在和煦的陽光與微風中悠閒野餐。
華山基金會2026常年服務暨「愛老人 愛團圓」公益活動起跑，中A澎湖區26年來累計服務超過4,900名弱勢長輩，歡迎民眾支持協助，讓孤老不寂寞。（寇世菁報導）
