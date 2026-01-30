毛孩「皮卡」驚險記！溜出家門卻走失500米 警靠「這1招」速尋回

記者林意筑／台中報導

員警尋獲「皮卡」後將牠載回派出所內安置。（圖／翻攝畫面）

台中市大肚區有隻柴犬「皮卡」日前趁機溜出家門，飼主68歲陳姓婦人發現時心急如焚，在住家附近苦尋20分鐘仍無果，只好焦急向員警求助。台中市警局烏日分局追分派出所獲報後，運用柴犬項圈上的Airtag定位科技，僅花10分鐘便在離家500公尺的農田裡找到「皮卡」，成功助毛小孩重回飼主懷抱。

陳婦趕到派出所帶「皮卡」回家，也對員警表示由衷感謝。（圖／翻攝畫面）

本月28日下午，陳婦在住家澆花時，毛孩「皮卡」竟趁大門被風吹開時，偷偷溜出家門探險，不久後陳婦發現「皮卡」早已逃家，心急的在住家附近尋找苦尋20分鐘仍無果，陳婦著急前往追分派出所求助警方，警員莊建凡獲報後發現「皮卡」項圈配戴了Airtag定位裝置，且顯示方位就在大肚區營埔一街附近，員警前往找尋，果不其然在某處農田裡發現正興奮玩耍的「皮卡」。

當員警靠近「皮卡」時，「皮卡」也乖乖讓員警抱起帶回派出所安置。「皮卡」回到派出所後不吵不鬧，靜靜趴在辦公室休息，可愛憨厚的萌樣瞬間融化了執勤員警的心，成為所內的「一日親善大使」。不久後陳婦趕到派出所，見到愛犬平安無事，激動地表示「皮卡」是家中的開心果，也對員警表示由衷感謝。

陳婦得知「皮卡」已尋獲後，立即前往派出所帶毛孩回家。（圖／翻攝畫面）

​烏日分局呼籲，寵物就像家人，需要主人的細心守護。民眾帶毛小孩外出時務必繫好牽繩，並建議植入晶片或配戴防走失定位裝置（如Airtag、名牌），萬一不慎走失，能大幅縮短尋回時間。若民眾在街頭發現疑似迷途動物，也請伸出援手通報相關單位，讓小生命能平安找到回家的路。

