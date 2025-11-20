毛寧又警告高市早苗：借台灣生事只會給日本找事

中國外交部發言人毛寧。翻攝百度



中國外交部週四（20）日繼續發動已進行將近兩週的譴責日本首相高市早苗的攻勢。中國外交部聲稱：「台灣是否有事根本不是日本的事，借台灣生事只會給日本找事。」

在週四下午的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人毛寧所證實的最新對日本報復行動，是取消了原定在24日舉行的中日韓文化部長會議。毛寧說：「日本領導人公然發表極其錯誤的言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

針對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，毛寧週四繼續抨擊說：「歷史上，日本曾經強行侵占台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。日本侵略者在台灣犯下罄竹難書的罪行，書寫了台灣歷史上最黑暗的一頁。今年是台灣光復80周年，日本應該記住台灣是中國的台灣，台灣是否有事根本不是日本的事，借台灣生事只會給日本找事。」

而在回答有關日本水產品輸往中國又被禁的相關問題時，毛寧聲稱：「關於日本水產品輸華問題，中方有關部門將進行科學評估，並依法依規進行嚴格審核，確保相關水產品符合中方規準。」

然後她又補充說：「正如我昨天所說，由於日本領導人在台灣等重大原則問題上發表錯誤言論，激起中國民眾的公憤，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也沒有市場。」

毛寧繼續要求高市早苗收回言論，她說：「如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂『存亡危機事態』同台灣問題相關聯，不能說一套做一套，口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。」

