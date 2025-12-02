毛寧稱不承認「舊金山合約」 外交部駁斥：二戰後中國從未統治過台灣

外交部條法司長李憲章。李佳穎攝



日本首相高市早苗一席「台灣有事」的發言在中日之間引起波瀾，近期雙邊法律戰的戰場延伸至台灣，針對《舊金山合約》有不同詮釋。中國外交部發言人毛寧近期表示不承認《舊金山合約》，對此外交部條法司長李憲章回應，《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

毛寧近期表示不承認《舊金山合約》中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受過《舊金山和約》。此前，日本首相高市早苗則表示：「日本根據舊金山和約放棄有關台灣全部的權利與權限，沒有立場認定台灣的法律地位。」雙邊互相交鋒。

對此，李憲章說明，中華民國政府的立場持續且一致，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國無法代表台灣，這是政治現狀，也是客觀的歷史事實。尤其二戰結束後，《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

李憲章說明，台灣自1980年代中期啟動民主化與自由化的歷程，得到國際肯定，並在1996年完成首次總統直選，至此已有三次政黨輪替，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，只有2300萬人選出的民選政府才能代表台灣。

