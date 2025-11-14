毛寶貝也會糖尿病 新北動保處籲定期檢查血糖與尿液

cnews204251114a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

11月14日是「世界糖尿病日」。新北市動物保護防疫處表示，除了提醒人類重視血糖與代謝問題，也提醒飼主別忽視毛寶貝的健康。犬貓同樣可能罹患糖尿病，若未及早控制，不僅會影響生活品質，嚴重時甚至危及生命。飼主應在日常生活中，定期檢查毛寶貝的血糖與尿液，尤其是高齡或高風險犬貓，避免過量餵食與高糖高脂食物，並維持適度運動，以促進代謝與穩定血糖。

新北動保處獸醫師黃仲煜指出，糖尿病好發於中老年齡或肥胖的犬貓，部分品種如貴賓犬、米格魯、緬因貓等，也有較高風險。糖尿病的典型徵兆，包括飲水量增加、頻尿、食慾旺盛卻體重下降，後期甚至可能引發白內障、腎臟損傷或酮酸中毒。若飼主平時多留心，就能及早發現異常，盡快就醫治療。

黃仲煜表示，救援案例中，曾遇到1隻年長的米克斯犬，長期過重又缺乏運動。飼主發現牠不斷喝水、尿量驟增才送醫。檢驗結果確診為糖尿病，並伴隨初期腎臟功能下降。經過獸醫師規劃胰島素治療及飲食控制後，才逐漸恢復精神與體力。提醒飼主，糖尿病往往「潛伏無聲」，等到症狀明顯時，已屬中重度階段。

新北市動保處提醒，糖尿病並非人類專屬疾病，犬貓也可能深受其害。為降低毛寶貝的罹病風險，飼主應在日常生活中落實健康管理，包括定期檢查血糖與尿液，尤其是高齡或高風險犬貓，每年至少1次，控制體重與飲食，避免過量餵食與高糖高脂食物，並維持適度運動以促進代謝與穩定血糖。唯有養成良好照護習慣、留心健康警訊，才能讓毛寶貝遠離慢性病威脅，陪伴家人更長久、生活更安心。

照片來源：新北市府提供

