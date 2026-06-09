毛寶貝免掛號費！ 李四川公布6大動保政見

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李四川公布成立動保醫院等6大動保政見。（圖：李四川臉書）

國民黨提名新北市長參選人李四川今（9）日發表六大動保政見，包括：設立新北市立動保醫院，凡認養家犬貓的市民，可憑認養證明，享有免掛號費、免看診費，期盼將新北打造為有制度、有專業的動物友善城市。

李四川強調，城市的進步，不僅看重大建設，更看如何對待每一個生命，設置「新北市立動保醫院」可說是全國首創。六大動保政見，如下：

一、設置「新北市立動保醫院」：建立公共動物醫療照護系統，未來凡認養新北市動物的家犬貓的市民，可憑認養證明享有免掛號費、免看診費等基本照護服務，降低認養家庭的醫療負擔，提升認養意願。

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二、推動「公有毛寶貝生命紀念園區」：新北市府正規劃在三峽生命紀念園區增設寵物紀念設施，當選後，一定會落實推動公有毛寶貝生命紀念園區，讓市民在毛寶貝離世時，有安心、透明、可負擔的選擇，未來也將規劃灑葬、樹葬、追思空間與生命教育服務，讓毛寶貝有尊嚴，也讓家人能安心告別。

三、成立「野生動物救傷收容中心」：新北有山、有海、有河流、有漁港，野生動物救傷與人獸衝突日益增加，未來將建立救傷、醫療、觀察、收容、野放與環境教育基地，讓野生動物救援從臨時處理，升級為完整制度。

四、推動「動物之家」轉型升級：新北現有8處動物之家，未來推動轉型升級，動物之家將成為長照醫療、行為訓練與生命教育平台，並提升空間品質、醫療量能、認養效率與科技服務，讓更多毛寶貝有機會回到家庭。

五、強化毛寶貝產業管理：毛寶貝經濟快速發展，不只是有商機，更要守住安全，未來將加強抽驗寵物食品、主動揭露違規資訊、管理合法業者、協助消費爭議及產業輔導，讓市民買得安心，用得放心。

六、建立智慧動物治理平台：整合動物救援、捕蜂捉蛇、野生動物救傷、人獸衝突、寵物食品稽查、毛寶貝生命紀念管理、動物之家收容認養及1999陳情資料，透過地圖化、派工化、追蹤化與數據分析，讓資訊更準確、動物權益更有保障。

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