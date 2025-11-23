毛寶貝同樂迎耶誕 新北打造寵物友善遊樂園溫馨登場

（記者陳志仁／新北報導）「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場熱鬧登場！為讓飼主能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城慶典，新北市政府動保處即日起於現場設置多項的寵物專屬遊具，包括寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，讓民眾可提前帶毛孩體驗。

圖／寵物大型專業遊具進場第一天，已有毛爸帶著寶貝前來試玩。（新北市政府動保處提供）

為推廣「寵物樂遊」理念，台灣兒童遊戲設備發展協會等特別免費提供10項深受毛寶貝喜愛的遊具，並於新北歡樂耶誕城開城期間全程展示；設備包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平台、平台爬板、跳杆及鑽桶等，每項皆能促進寵物肢體協調、體能發展與探索興趣。

動保處處長楊淑方表示，「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具、「跳杆」與「平衡木」則能促進肢體協調，而「鑽圈」、「鑽桶」更是小型犬最愛的探索設施；透過多樣化的遊具，讓毛寶貝在遊戲中運動放電、飼主也能一同享受陪伴樂趣。

台灣兒童遊戲設備發展協會理事長曾建友說，會員可說是拿出「壓箱寶」級的遊具，讓毛寶貝有機會盡情展現活力、保持健康；另動保處今年全國首創「寵物旅遊路線」票選活動，也將於活動當天公布「最受歡迎寵物旅遊路線」冠軍並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛孩免費實地體驗。

此外，現場還將迎來全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，由國立台灣師範大學教授葉樹涵領軍60人的管樂團，搭配聲樂家陳譽晨演出多首經典耶誕與動物主題樂曲，現場氛圍溫馨浪漫，讓飼主與毛寶貝在音樂中共享幸福耶誕時光。

活動除了舞台節目外，亦規劃毛寶貝趣味競賽、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等服務；凡參與認養或完成晶片及疫苗施打者，皆可獲得「新北幣」獎勵序號，完成任務即可兌換好禮。

動保處補充，希望透過活動讓更多民眾了解「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的重要性，共同打造新北成為更友善動物的城市，邀請市民與毛寶貝一起在11月29日到場歡度暖心耶誕。

