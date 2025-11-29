毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴登場 新北推10大寵物遊具同樂

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀請民眾攜帶毛寶貝共度佳節；新北市長侯友宜今（29）日前往板橋車站站前廣場參與活動時表示，今年新北歡樂耶誕城首次規劃 10 大寵物遊具免費開放，讓毛寶貝也能在耶誕城中盡情玩樂，歡迎全台飼主帶著家中毛孩來新北同樂。

圖／新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀請民眾攜帶毛寶貝共度佳節。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，新北歡樂耶誕城是年度品牌活動，而新北市擁有約 36 萬隻犬貓，是全台重要的「毛寶貝大城市」；今年特別結合耶誕城亮點，設置專屬毛寶貝遊戲區，打造主人與寵物共享快樂的空間，現場除豐富音樂表演及脫口秀外，也串聯友善市集，推出義剪、美容與疫苗施打等服務，讓毛寶貝不僅玩得開心，也能兼顧健康照護。

侯友宜強調，市府持續推動友善動物政策，並獲得許多企業響應，積極打造寵物友善的公園、步道與生活環境；他也再次呼籲飼主「終養不棄養」，強調毛寶貝是家庭的一分子，陪伴人們度過生活中的喜怒哀樂，希望每位飼主都能給予毛孩穩定且溫暖的依靠。

新北市政府動保處處長楊淑方表示，新北市全國首創「寵物遊具展示」，為推廣「寵物樂遊」理念，今年耶誕城期間開放 10 項最受毛寶貝喜愛的遊具供免費使用，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平台、平台爬板、跳杆及鑽桶；開放時間為平日 10 時至 19 時，假日延長至 22 時，讓飼主能陪伴毛寶貝盡情奔跑、訓練體能並增進互動。

此外，市府同步公布「10 大新北寵物旅遊優質路線」票選結果，其中淡水紅樹林與竹圍老街路線以最高得票率成為毛寶貝最愛的出遊組合；動保處補充，未來將持續擴展寵物友善據點與服務網絡，落實尊重生命、友善共融的理念，打造新北成為最適合毛寶貝生活、休憩與旅遊的城市。

