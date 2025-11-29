毛寶貝耶誕狂歡！ 新北公布十大寵物旅遊路線、推友善店家地圖

新北市「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今(29日)在板橋車站站前廣場登場，市長侯友宜宣布推出「寵物友善店家地圖」，並公布10條由民眾票選出的新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街奪下最高票，成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今(29日)在板橋車站站前廣場登場，市長侯友宜宣布推出「寵物友善店家地圖」，並公布10條由民眾票選出的新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街奪下最高票，成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點。此次活動融合音樂、展演、市集與認養服務，吸引大批飼主攜毛寶貝共度暖心耶誕。

今年耶誕趴以「狂想曲樂遊」為主題，結合音樂、互動與趣味活動。活動內容多元，包括寵物友善市集、義剪、毛寶貝寫真區，並提供「寵物認養」、「狂犬病疫苗免費施打」與「晶片登記」等服務，完成後可獲新北幣獎勵序號；最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」結合11項大型遊具，設置障礙挑戰等趣味項目，考驗毛寶貝反應與飼主默契，遊具持續開放至12月28日。

另外，動保處也透過遊戲寓教於樂，推廣正確的寵物行為訓練理念，協助飼主在輕鬆體驗中學習照護與引導方式；另外，現場也公布10條旅遊路線，包含淡水紅樹林與竹圍老街遊、白沙灣逐浪小旅行、 烏來泰雅文化與桶後山林秘境、小碧潭河岸與和美山散步、野柳奇岩與金山海岸之旅、金山溫泉街與海岸行、大頭狗岩與九份海景遊、八里左岸的海岸慢行、淡蘭古道健行與深坑風情、三重空軍一村與河濱輕旅行。

侯友宜指出，新北市持續推動「寵物友善城市」政策，從休憩空間、旅遊景點到商圈店家，都希望兼具在地特色與飼主需求，讓「旅行」成為人與毛寶貝共享的幸福日常。市府近年陸續打造多處寵物友善公園與步道，也鼓勵店家完善友善設施，讓飼主與毛寶貝能安心便利地外出。他強調，市府會持續擴大友善據點與服務網絡，讓新北成為最適合毛寶貝生活與旅行的城市。

新北市長侯友宜出席「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」與毛小孩合照。(記者羅國嘉攝)

