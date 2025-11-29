毛寶貝耶誕趴 板橋車站登場

新北市「二０二五毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」邀請可愛的薩摩耶犬團到場，連市長侯友宜也輪流與牠們合照。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

邀民眾帶著毛寶貝共同歡度耶誕節！新北市府動保處「二０二五毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」廿九日在板橋車站站前廣場歡樂登場，市長侯友宜參與活動表示，新北歡樂耶誕城期間有十大寵物遊具免費玩外，市府並與寵物友善商家共同推出「寵物友善店家地圖」，由民眾網路票選出十條新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街路線獲得最高票，成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點。

侯友宜表示，新北市有約卅六萬隻犬貓，是數一數二的毛寶貝大城市，今年新北歡樂耶誕城特別設置了十種專屬毛寶貝的遊具，打造與毛寶貝一同盡情玩樂的場域。

動保處表示，市府全國首創寵物遊具展示，為推廣「寵物樂遊」，最受毛寶貝喜愛的十項寵物遊具在新北歡樂耶誕城開城期間免費使用，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平台、平台爬板、跳杆以及鑽桶等，讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進互動。

今年毛寶貝耶誕趴，並邀請黑犬軍團與雪橇犬軍團一同登場，吸引大小朋友爭相合照，場面熱絡溫馨。

現場不僅有音樂表演與脫口秀，更推出寵物友善市集，及提供義剪、美容及施打疫苗、晶片登記等服務，讓毛寶貝玩得開心，也兼顧健康照護。