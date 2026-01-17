毛小孩也要圍爐過好年 整桌年菜色香味俱全

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

農曆年前最大寵物展，一連四天在世貿一館開跑，現場不僅有寵物年菜試吃，還有年節應景的寵物服飾，許多毛爸毛媽們，也把握週末好天氣，帶著家中毛小孩到現場採買年貨，業者預估有望成長五成業績。

一整桌色香味俱全的旺運開桌年菜，讓毛孩一口接一口。

另外，還有馬年特色造型年菜，讓毛爸毛媽與家中毛孩一起感受濃濃的過年氣氛。





寵物年貨大街開跑！ 狗狗試吃年菜.穿新衣 業者預估：有望成長五成業績

馬年寵物年菜。





飼主：「想要看一些，貓咪跟狗狗的商品，也有考慮在看年菜。」

寵物年菜業者 郭祐銘：「那我們今年的話，就是加入許多台式的元素，包括我們大家最喜歡的紅龜粿，然後還有像金雞報喜，還有平安滷牛腱，啟動之後加熱，就可以食用了。」

寵物年菜業者 胡雅涵：「今年除了狗年菜以外，我們也推出貓年菜，那狗的部分呢，比較特別是我們有因應馬年，有特別製作了，一隻小馬造型的點心，就可以讓寵物，在過年的時候，也可以有應景的氛圍，我們預計這次展覽，可能業績可以成長五成左右。」





狗狗試吃年菜。





毛小孩過年，超講究，不只年菜色香味俱全，當然該有的新衣也沒少。

幫狗狗穿上紅色新裝，準備要來逛年貨大街，喜氣洋洋。

飼主：「買了衣服凍乾食物，還有玩具這樣子，主要是過年啦，因為這樣子穿起來，比較有年味啊對不對。」

寵物服飾業者 徐于婷：「新年必須就是要穿新衣，毛孩的衣櫥一定要有件新的，另外還有準備這個紅包袋，讓他們可以去討要紅包，自己的肉肉（錢）自己賺。」

農曆過年前最後一場寵物展，一連四天在世貿一館開跑，毛爸毛媽們把握週末大採購，預算無上限，業者們也磨拳擦掌，搶攻這波過年商機。

