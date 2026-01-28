毛小孩來敲門 治療犬貓走進安寧病房陪伴病友

生活中心／林詠琪、陳泊翰 新北報導

毛小孩撒嬌賣萌的模樣，帶來超乎想像的療癒能力，不少醫院都會安排治療犬服務，特別運用在安寧照護上，讓病患與毛小孩互動，達到身心靈放鬆，亞東醫院啟用馨寧病房已經十年，今天慶祝10周年，邀請曾服務過的治療犬貓回來同樂。

亞東醫院家醫部諮商心理師林欣怡說：「我們今天要去看病人了喔。」

醫師到安寧病房，準備巡房，身旁跟著一位安靜的小助理，牠是治療犬"大哥"，時常陪伴病人與家屬，在亞東醫院的安寧照護團隊中，是重要的一員，而且不只狗狗，這裡還有貓咪加入服務！

治療貓主人說：「波波（服務）大概有五年了，就很奇怪，貓會讓人家心情沉澱，會讓人家有安心感，所以有時會我們去服務，對方剛好身體不舒服，或是他覺得，不想理外世界，貓會給他很大的安慰。」

水汪汪的大眼睛快被融化，布偶貓"哈波"，在安寧病房服務五年，算資深前輩，與狗狗不同，貓咪帶給病患是更平靜的心情，看似簡單的陪伴，其實都得通過專業訓練、取得證照。

亞東醫院馨寧病房十周年紀念活動。（圖／民視新聞）

治療犬主人Zoey：「比如說觸摸，長距離的等待，可能給牠東西請牠要吐掉，牠就要吐掉，不要害怕比如說，輪椅啊拐杖啊這種。」

今年快三歲的大哥，個性穩定，遇到吵雜的聲響也能處變不驚，另一邊，兩隻吉娃娃胡椒與胡桃，也是不吵不鬧，都是專業的治療犬，在亞東醫院，一個月會有一次，與治療犬貓互動的時間。

治療犬主人P爸P媽：「之前有一個伯伯，他來馨寧病房住了以後，他其實不太喜歡下床或走路，可是我們跟他說，狗狗想散步你願不願意，馬上拿起來牽繩就說，我可以我可以。」

治療貓哈波開心吃點心。（圖／民視新聞）





亞東醫院家醫部諮商心理師林欣怡：「她臥床，（治療犬）就往她身上跑，然後就一直舔她，她就很感動就流眼淚，她就說上次就五分鐘，牠怎麼記得我，病人即使在生命的末期，都可以擁有，自己像過去生活般的，一樣的自我的存在。」

毛小孩無法用言語溝通，但能給予陪伴與被記住的感動，不只撫慰病患的心，也療癒了工作繁忙的醫護人員。

