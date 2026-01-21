毛小孩友善住宅的完美範本！二進式玄關寵物不外衝，格局變更為女主人的更衣室夢想留一席之地

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 DRAWIN琢隱設計

這間 32 坪新成屋在優雅的視覺風格下，隱藏著依照屋主生活與居住成員精心訂製的細節設計！為了創造一個進入家之後的優雅過場，以及考量到寵物的安全，設計師利用霧玻璃拉門作為緩衝創造二進式玄關，讓屋主進門後有一個完整的空間做體感上的轉換，也避免開門後貓貓狗狗衝出門外的狀況。玄關鞋櫃採用懸浮式設計，內部旋轉鞋架能活用櫃體空間，打造井然有序的收納機能；櫃體下方鏤空鑲嵌玻璃，打造一個有趣的視覺穿透，可以感知到家人、貓狗自在穿梭在住宅中。



客廳區域鋪陳人字紋木地板，創造立面和天花板質樸塗料的主從之分；室內空間以弧形線條作為核心設計語彙，用餐空間沿著樑下規劃嵌入式備餐櫃，訂製倒弧角的吧台式餐桌，建構出更有儀式感的用餐交誼空間。由於家裡有養貓咪，因此在備餐櫃側邊結合階梯與隱藏抽屜，檯面上擺放貓咪自動餵食機，符合貓咪喜歡跳上跳下的習性，建構出一個寵物與家人都能自在舒適的空間。天花板延續弧形語彙，以內凹的弧形線條設計達到視覺上的延展，搭配間接照明柔和暈散的光線，搭配櫃體下方的燈帶照明，透過不同光源設定達到情境上的切換。公領域中在客廳沙發後方砌一座半高牆打造半開放式書房，在公領域細膩劃分出不同生活機能、但又不會造成空間隔閡。書房後方規劃複合式收納櫃，櫃體牆體化的設計能維持視覺平面化，同時保有完善的展示收納機能；大尺度書桌下方可以收納寵物用品，側邊規劃櫃體面向餐廳，達到跨場域收納運用。格局微調後將原本的電視牆重新定義，鋪貼大理石紋板材搭配懸浮電視櫃作為客廳主視覺；電視牆後方微調格局，將原本的小孩房改為多功能房，透過架高地坪界定場域，能擺放按摩椅、貓跳台，打造寵物與人共樂空間。弧形語彙是營造整體空間舒適親切感的關鍵，從公領域的天花板收邊與間接照明，餐桌的圓弧倒角與圓柱角設計；客廳與多功能房的架高地板也注入圓弧設計優化視覺，主臥的精品更衣間也透過圓弧拱形設計呈現出一致性的設計語彙，不僅提升住宅安全性，更消弭了稜角帶來的冰冷感，建構溫柔放鬆的生活場域。

原本的三房格局進行客變後，擴大主臥打造女屋主夢想的精品更衣間，進入主臥空間後玻璃展示包櫃、中島飾品櫃與化妝台整合，打造一個具有收納展示機能的屏風。櫃型根據屋主的服飾配件去做規劃，玻璃櫃內鑲嵌燈帶照明呈現精緻度，讓屋主在私人空間享受梳妝打扮的喜悅。主臥床頭規劃上下櫃用來儲藏生活用品，同時化解樑壓床的風水疑慮；通往衛浴的門扇選用隱藏門設計，降低空間內的分割線，呈現大器簡約的奢華風格。

琢隱設計DRAWIN DESIGN STUDIO／高玉凡、林暐華

地址：台北市士林區中山北路六段429號2樓

電話：02-25636356

Email：drawin.alston@gmail.com

網站：https://www.drawindesignstudio.com/

