毛小孩家庭多 陳冠安提港湖興建寵物遊樂園
[NOWnews今日新聞] 欲爭取國民黨台北市港湖區市議員提名的陳冠安今（28）日拋出「港湖百策第四彈」，由於近年來擁有毛小孩的家庭大幅成長，尤其以年輕族群為甚，港湖則是台北年輕人口最多的行政區，他主張在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園，且園區內設置動保教育館，定期舉辦寵物健檢、認養活動、講座與公益行動，並開放空間給動保團體使用，讓正確的動保觀念更能走進大眾。
陳冠安今天拋出「港湖百策第四彈」，他提及，近年來擁有毛小孩的家庭大幅成長，尤其以年輕族群為甚。港湖則是台北年輕人口最多的行政區。以新登記貓狗數量來說，內湖更是長年位居台北第二。隨著毛小孩數量成長，毛經濟也迅速發展，目前全台各地就有許多私立的寵物樂園，是許多毛家庭假期出遊的首選。
陳冠安說，不少地方政府相當重視動保議題，也大力推動狗公園普及，但截至目前為止，卻沒有一座以毛小孩為主軸的公立遊樂園。因此港湖百策第四彈，他主張在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。園區可以結合活動區、游泳池、美容照護與訓練設施，並納入寵物餐廳與友善商店，打造「一站式」互動場域，讓台北的毛爸毛媽、孩子與毛小孩，有一個真正友善、安心、好玩、全面的動物互動空間。更重要的是，跟目前私立寵物樂園不一樣的是，公立的寵物遊樂園不只是玩樂場域。
陳冠安提及，考量到近年台北動物之家認領養率下降，收容數大於認養數，因此寵物園遊園的營運收入，應當回饋支持動物之家的收容動物照護，並挹注動物福利、動保教育與生命教育，讓毛經濟成為支持公益的正向循環。他也主張在園區內設置動保教育館，定期舉辦寵物健檢、認養活動、講座與公益行動，並開放空間給動保團體使用，讓正確的動保觀念更能走進大眾。
陳冠安續指，在選址上，他非常推薦南港的山水綠公園，其腹地完整、有大草原、停車也相當便利，絕對有潛力成為台灣、亞洲，乃至全世界最好的寵物樂園。且毛經濟，亦能帶動舊莊商圈發展，活化南港山區的觀光動能。友善動物，就是打造有愛城市；毛小孩不只是陪伴動物，更是我們的家人。
回應港湖年輕家庭托育需求 陳冠安：三年內量能提高至現行三倍
北捷隨機砍人震撼全台 陳冠安：大眾運輸應設置緊急防護器具
力挺子弟兵陳冠安 羅智強：港湖此刻最需要的新世代戰將
