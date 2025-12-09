毛小孩就是自己孩子！日本傳統兒童節日 給狗狗穿和服

編譯林浩博／綜合報導

日本傳統的「七五三」節，原本是家長帶小孩接受神社祝福的日子，但在少子化的趨勢之下，竟成了毛小孩的另類節日。《紐約時報》9日即報導，東京市區的一座神社，可見主人帶著狗狗前來祈福，而且這些狗狗都經過特別打扮，穿上了特製的和服。

面對少子化，東京龜岡八幡宮於「七五三」節提供給毛小孩祈福的服務。（圖／翻攝自X平台 @s169lotXqqtJRP5）

穿和服的狗狗

「七五三」節持續整個秋天，傳統上男孩與女孩到了3歲，以及男孩之後到了5歲、女孩到了7歲，都會到神社參拜，感謝神明保佑，並祈求能夠健康成長。

不過，如今這個節日卻是面貌大不同。東京的龜岡八幡宮，一個週五早晨，就迎來了帶著狗狗接受祈福的主人。43歲的「頂客族」葛西久美子（Kumiko Kasai），就把她家剛滿三歲的博美與貴賓混種狗狗「莉茲」帶了過來。久美子與丈夫不生小孩，把關愛都投注在毛小孩身上，特地花了約200美元 (約6234台幣)，給「莉茲」買了一件和服，而這場儀式也是夫妻倆花了好幾個月規劃。

久美子告訴《紐時》：「我對『七五三』有美好回憶，因此希望我家的狗也能體驗。」

久美子感嘆，狗狗壽命不長，但「莉茲」可是家中的一份子。

少子化下的轉型

日本少子化嚴重，小孩越生越少，兒童人數也跌至歷史新低的1360萬人，連帶打擊到神社生計。

帶著5歲自家雪納瑞「金虎」來到神社的戶口未貴（Ichigaya Kamegaoka），就看得十分透澈：「人們從生養孩子，變成養寵物。」

戶口現年51歲，她同樣沒有孩子。而且不只東京，遠在福岡的街道，也可見到神社散發傳單，宣傳為毛小孩祈福的服務。日本的寵物經濟興起，自從2019年起，相關市場就成長了20%，這給了神社轉型的出路。

東京的龜岡八幡宮每年秋季，為「七五三」節過來的寵物超過350隻，但人類小孩只有50個左右，而且不論人類的小孩，還是毛小孩，這間神社都收取約32美元的服務費用。

穿著和服的狗狗。（圖／翻攝自grape網站）

與主人一同快樂

龜岡八幡宮的宮司尾憲司（Kenji Kaji）於儀式中，對狗狗祝願：「祝你與主人每天、以後都很快樂。」

神社還提供了給寵物的淨化儀式，由宮司揮舞木棒，對寵物灑下白紙片，以示祝福。成田真希（Maki Narita）於儀式完成後，就在繪馬為自家５歲的博美狗「索特」寫下祈福：「願牠一生平安、健康、快樂。」

成田同樣給她的狗狗穿上和服，而且如同許多過來的主人，用寵物推車推著自家寶貝。成田表示：「就跟人類小孩一樣，這儀式對毛小孩同樣重要，就像對我女兒一樣，我想給牠相同的祝福。」

尾憲司則是十分貼心，幫忙修改了祈福內容，保佑狗狗不會遭車撞到。尾憲司有時還會提醒主人，別讓狗狗被神社太鼓的聲響嚇到。

尾憲司回顧神社的轉型：「最重要的，是讓主人與寵物一同快樂生活；最糟糕的是，神道教與神社無法與時俱進，變得過時脫節。」

