毛小孩心臟病突離開 李雪痛道別「終究還會再見」

李雪接連痛失生命中最重要的寶貝，貓咪因為心臟病離開。（Nature Tree提供）

李雪在《影后》飾演謝瓊煖女兒打開知名度，去年收穫滿滿，在電影《搜查瑠公圳》是苦情被害人阿美、《監所男子囚生記》是火辣的「娃嫂」，近期電影《啵me之我的青春住了鬼》是為了裡想在劇場奮鬥，精準又富含層次的演技成功收服觀眾，不少粉絲直呼：「每一個角色都像住進心裡。」

她代言保養品同樣成績亮眼，打拚事業的同時，李雪卻接連痛失生命中最重要的寶貝，陪伴多年的青蛙與貓咪相繼離開，貓咪名字叫哞肯，她養了快2年，沒想到因為心臟病離開，讓這一年在歡呼聲中，多了一層說不出口的心痛。

新的一年，李雪即將帶著新作品跟觀眾見面。（Nature Tree提供）

李雪對每一個孩子的離開都極為不捨，卻選擇用最溫柔的方式道別。她相信，生命只是換一種形式存在，也衷心祝福這些寶貝能去到更好的地方，「有緣的話，終究還會再見。」讓不少粉絲看了鼻酸。

