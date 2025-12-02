毛小孩推門出走大冒險 文一警神速調閱監視器助找回

圖說：臺北市文山第一分局木柵派出所警員王穎慧。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局木柵派出所日前受理一名民眾報案，表示家中飼養的瑪爾濟斯疑似自行推開家門溜出，晚間返家後遍尋不著愛犬身影，心急如焚。飼主除向附近店家詢問外，也得知當日下午時段曾有熱心民眾將一隻疑似走失的犬隻帶上車，四處尋找主人，遂趕往派出所求助，希望警方能協助調閱監視器，盡快找到心愛的毛孩。

警員王穎慧獲報後立即展開協助，迅速調閱沿線監視器影像，成功掌握拾獲犬隻的民眾與車輛資訊；惟多次致電均未成功聯繫，王員仍不放棄，並協請轄區同仁協助追查，經進一步查證後，確認該名熱心民眾已於下午將狗狗送至鄰近派出所，隨後由動保處帶回安置。王員再度聯繫動保處確認狀況，取得相關資訊後立即通知飼主，告知飼主可於翌日前往動保處辦理領回，飼主得知愛犬平安並被妥善照顧後，懸著的心終於放下，感動地向警方表達誠摯謝意。王員積極而迅速的協助，不僅讓迷途毛小孩順利找到回家的方向，也展現警方細緻暖心、守護民眾的貼心服務精神。

文山第一分局提醒飼主，平時應留意門窗、圍籬等是否牢固，避免毛孩因好奇或驚嚇而自行外出；並建議替寵物配戴牽繩、項圈或植入晶片，以利走失時能快速確認身分、加速返家。同時呼籲，若民眾拾獲走失犬貓，可就近向派出所或動保單位求助，共同打造安全友善的動物生活環境。