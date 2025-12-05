毛小孩換聖誕新裝！韓製寵物裝夯 飼主笑喊「預算無上限」

隨著聖誕節腳步接近，不僅人們換上節慶新裝，毛小孩們也全副武裝迎接這個溫馨季節。冬季寵物展正式登場，現場展出從暖呼呼的冬裝、聖誕造型服飾，到寵物限定大餐等多樣商品，吸引眾多飼主前來採購。許多毛爸毛媽紛紛表示願意花費大筆預算，將家中的狗狗、貓咪打扮成最可愛的「聖誕小幫手」，展現對寵物的滿滿寵愛。

不少飼主幫毛小孩換上冬裝，應景聖誕氣氛。（圖／TVBS）

在寵物展現場，一隻身穿紅色蛋糕裙、配戴大大蝴蝶結的柯基犬格外引人注目，牠的背後還掛著聖誕老公公的娃娃，儼然成為一隻送禮的聖誕小狗。飼主表示，自家毛孩的衣服非常多，各式各樣都有，這次特別穿上從韓國購買、價格約3000元的裙子前來參觀寵物展。許多飼主為了讓寵物不只換季還要應景，紛紛為毛孩選購冬季服飾。有些飼主表示希望能控制預算在3000元以內，但也有飼主笑稱「無上限」，雖然原本說好不買，但看到現場滿滿的雪人、馴鹿和小帽子等充滿聖誕氛圍的商品，實在難以抗拒購買的慾望。

業者表示，目前已推出約17種聖誕節款式的服飾，讓寵物穿上後能與主人有情侶裝的效果。價格方面，一套服飾千元有找，但若選擇較好的材質，價格則在兩三千元不等。業者提醒，為寵物挑選衣物時要注意合身程度，不要太鬆或太緊，材質需親膚透氣，配件不宜過多以避免毛髮打結。最重要的是要尊重毛小孩的意願，絕不強迫牠們穿著不舒適的服裝。業者強調，長毛寵物本身已具有保暖效果，不一定需要穿衣服，但若是有脫毛症或毛較短的寵物，特別是在寒流來襲時，穿上保暖衣物會更為適合。

有業者推出毛孩圍巾，同樣也有聖誕款式。（圖／TVBS）

有業者推出毛小孩的「聖誕大餐」，與毛孩一起過節。（圖／TVBS）

除了服飾外，展場中還有應景的寵物玩具，如聖誕造型的狗狗咬玩具。飲食方面，業者也推出寵物專屬聖誕大餐，包含烤雞、雪花形狀的肉包和餃子，甚至還有整組年菜供飼主選購。從冬裝、玩具到聖誕驚喜，這次的冬季寵物展提供了全方位的選擇，讓毛爸毛媽能夠盡情寵愛自己的毛小孩，共度一個溫馨而特別的聖誕節。

