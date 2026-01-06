毛小孩福音！北市犬貓絕育補助加碼 最高可領3000元

認養動物之家賓士貓「Goya」也可以申請寵物保險補助。（台北市動保處提供／孫敬台北傳真）

台北市為持續打造寵物友善城市，於今年1月1日起調高犬貓絕育補助金額，最高補助2000元，並擴大不限台北市動物之家認養犬貓的飼主，設籍於台北市的飼主也可以申請，最高補助3000元。

為鼓勵飼主完成寵物登記與絕育，動保處今年編列530餘萬元，將母犬貓絕育補助提高至每隻2000元，公犬貓則補助1000元。另外擴大寵物保險補助對象，不再受限於台北市動物之家認養的動物，凡設籍或居留台北市的飼主為名下寵物完成投保，並完成寵物登記、絕育、狂犬病預防注射及有效期間內寵物保險保單等申請條件，即可向動保處申請最高3000元補助。

台北市家犬貓絕育補助申請條件及申請辦法，本年度完成絕育手術的犬貓，應於12月20日前提出申請。（台北市動保處提供／孫敬台北傳真）

台北市家犬貓絕育補助，不限於台北市動物之家認養犬貓的飼主，設籍台北市之飼主也能申請。（台北市動保處提供／孫敬台北傳真）

關於申請流程，動保處補充說明，無論是家犬貓絕育補助或寵物保險補助，均採「先手術、先投保」方式辦理。所有參與補助的犬貓，皆須完成寵物登記、絕育和1年內有效狂犬病預防注明。

市府建議市民優先利用「台北服務通」平台進行線上申請，亦可選擇紙本郵寄向動保處申請，相關詳盡資訊與連結均已公開於台北市動保處官網「我要專區」，查詢「寵物絕育補助」、「寵物保險補助」。

