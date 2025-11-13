毛小孩與藝妓形象結合！ 大葉女學生獲刺青冠軍

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳，學習刺青，把自己最喜歡的貓咪化為日本藝妓，挑戰中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽，榮獲刺青冠軍。

吳宸芳說，「貓咪藝妓」的創作靈感來自於許多人希望將寵物的模樣永遠留在身上，以紀念相伴一生的毛小孩，因此她將寵物與藝妓形象結合，創造出融合現代與傳統美學的圖案，很開心可以獲得冠軍。

吳宸芳認為，畫圖和刺青都是創作，只是媒介不同，有人用畫筆在紙上繪圖，她是用刺青針在皮膚上創作，目前她就讀大四，計畫未來要留在大葉攻讀研究所，讓自己擁有更深厚的藝術底蘊，拓展刺青藝術的表現形式。

廣告 廣告

造藝系主任黃舜星指出，台灣多數刺青作品以線條與塗色為主，而吳宸芳的作品已達「繪畫」層次，整體構圖與筆觸表現細膩，設計圖面就像是一幅畫，兼具藝術與技術，因此能從參賽選手中脫穎而出，奪下冠軍。

【看原文連結】

更多自由時報報導

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

還有颱風假放嗎？3縣市明上午達停班停課標準

國民年金保費要漲了！明年元旦起月投保金額調升6.79％

