毛小孩變身藝妓刺青！〈貓咪藝妓〉吳宸芳奪冠

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】毛小孩化身藝妓刺青！大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳，以作品〈貓咪藝妓〉在「2025 CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」刺青組榮獲冠軍，繼去年首次參賽拿下亞軍後，再度在國際賽事中脫穎而出，展現出她對刺青藝術的高度熱情與創作實力。

毛小孩也能變身藝妓！大葉大學吳宸芳以〈貓咪藝妓〉刺青作品勇奪國際賽冠軍。（大葉大學提供）

吳宸芳今（13）日表示，作品靈感源自許多飼主希望將毛小孩的模樣永遠留在身上的情感，她將貓咪的柔軟姿態與日本藝妓優雅造型結合，創造出既具傳統韻味又融入現代美學的圖案。「我希望刺青不只是身體上的裝飾，而是能承載情感與故事的藝術作品。」

她說。作品中，細膩的線條刻畫出毛小孩毛髮的柔軟質感，服飾的花紋則呈現東方傳統美感，色彩漸層與陰影處理更增添立體感，讓整幅作品宛如一幅可流動的畫作。

吳宸芳感謝造藝系提供自由探索的學習環境與多元創作資源，讓她能不斷嘗試不同媒材與技法。她認為，畫圖和刺青本質相同，都是創作，只是表現媒介不同，一個在紙上、一個在皮膚上。她計畫畢業後留在大葉攻讀研究所，深化藝術底蘊，持續探索刺青的表現形式與可能性，將刺青藝術推向更多元化與專業化的領域。

造藝系主任黃舜星表示，台灣刺青作品多以線條與色塊為主，而吳宸芳的作品已達到「繪畫化」的層次，整體構圖精緻、筆觸細膩，設計圖面就如同完整畫作，兼具藝術美感與技術水準。他認為，這種將傳統美學與現代創意融合的作品，正是當代刺青藝術的重要發展方向，也讓她能在眾多參賽選手中脫穎而出，榮獲冠軍。

此次比賽吸引來自各地的刺青與美業創作者參加，吳宸芳的作品以創意、技術與情感表達兼具的特質，成為評審青睞的亮點，也為她未來在刺青藝術領域的發展奠定了堅實基礎。