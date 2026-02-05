毛巾出現「1情況」就快丟！毛巾到底多久洗一次？9成的人都做錯

每天與你親密接觸的毛巾，真的乾淨嗎？許多人認為毛巾看起來不髒、聞起來沒味道就代表乾淨，但事實上，它早已成為細菌與黴菌的溫床；若長時間不清洗，不僅可能導致皮膚感染、痘痘反覆發作，甚至可能引發過敏或呼吸道不適。

為什麼毛巾會變成「細菌溫床」？

毛巾在每次使用後，都會殘留水分與皮膚上的皮屑、油脂，加上浴室多半潮濕、不通風，正好提供了細菌與黴菌快速繁殖的絕佳條件。常見的菌種包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌，甚至是各種黴菌孢子，都可能在毛巾的纖維中大量孳生。

廣告 廣告

而人類皮膚表面本來就存在一些正常的菌叢，當這些菌叢轉移到潮濕的毛巾上，就容易大量繁殖。如果沒有適當清潔，這些微生物的孳生情況會更為嚴重，進而對健康造成威脅。

看更多：住飯店要注意！4招不被濫收費用 防病菌這幾處不要碰 連枕頭也要小心

毛巾不洗的恐怖後果！醫點名4大健康風險

長期使用未徹底清潔的毛巾，可能會讓你的皮膚愈洗愈糟。成大醫院家庭醫學部主治醫師張尹凡指出，不潔的毛巾可能成為皮膚疾病甚至感染的來源，尤其當皮膚本身有小傷口時，感染風險會大幅增加。

皮膚紅腫、毛囊炎：細菌可能堵塞毛孔，引起皮膚發紅或毛囊炎，尤其在夏天，頭皮和臉部的毛囊炎問題更為常見。

痘痘、粉刺惡化：將臉上、身上的細菌經由毛巾再次帶回皮膚，可能讓痘痘問題反覆發作，難以根治。

黴菌感染：濕毛巾是黴菌的最愛，可能因此增加香港腳（足癬）等黴菌感染的風險。

過敏或呼吸道問題：毛巾上的黴菌孢子可能隨空氣飄散，引發過敏反應或呼吸道不適。

看更多：下雨天衣服晾不乾？日本專家分享曬衣祕技 快乾又不臭

毛巾到底多久洗一次？專家建議「清洗頻率」

雖然沒有研究明確指出毛巾多久清洗一次最好，但東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯、陽明交大醫院感染科主治醫師黃士澤建議，為維持皮膚健康，毛巾的清洗與更換最好遵循以下原則：

浴巾：建議每使用2～3次後就應清洗。因為洗澡後，皮膚上仍帶有角質與油脂，容易累積在毛巾纖維中。

臉部毛巾：最好專用，並準備數條小毛巾每天替換。

一般建議毛巾至少每周應清洗2～3次，如果無法每天更換，也應確保至少一周清洗一次。更換頻率則建議每2～3個月就更換一條新毛巾，若毛巾出現斑點、異味或破損，就應立即汰換。

看更多：衣服洗完還臭？不是過碳酸鈉！達人曝1神物 終結汗臭霉味

學會正確清潔4步驟 告別細菌毛巾

成大醫院家庭醫學部主治醫師張尹凡、高雄秀傳醫院家庭醫學科主任吳宗穎皆表示，想讓毛巾乾淨，除了定期清洗，正確的清潔與保養方式也同樣重要。

高溫清洗：建議以攝氏60度的水溫清洗，有助於殺死大部分的細菌和塵蟎。 徹底晾乾：毛巾清洗後，務必在陽光下或通風處徹底晾乾。浴室潮濕是細菌孳生的主因，保持乾燥是關鍵。 聰明挑選：建議挑選快乾材質的毛巾。雖然厚棉毛巾柔軟，但乾燥速度慢，反而更容易讓細菌孳生。 專巾專用：避免一巾多用，切勿使用擦身體的毛巾來擦臉，以免將身體其他部位的細菌帶到臉部，引發過敏或毛囊炎。

此外，醫師特別提醒，公共泳池等場所可能含有綠膿桿菌，容易造成毛囊炎感染，使用後的毛巾更應立即清洗。養成毛巾專用、定期清洗、保持乾燥的好習慣，才能有效降低皮膚發炎的風險，為健康多一道防護。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

更多健康2.0報導

孩子說要學「霍諾德」怎麼辦？愛冒險＝叛逆？醫師揭「這樣」接招更有力！

勞退紅包史上最香！114年勞動基金大賺1.1兆 平均分紅5.7萬創新高

過年腸胃炎竟是冰箱塞太滿？營養師揭年前採買禁忌：沒冰好更毒



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章