毛巾、浴巾多久洗一次？醫師曝正確清潔法：超過這天數沒洗等同馬桶擦身

洗完澡後，通常會使用毛巾、浴巾擦乾身體，然而針對這每天使用的物品，許多人卻是等毛巾出現明顯髒污或異味時才進行清洗。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，這種做法可能讓肌膚暴露在大量細菌環境中。毛巾若３天未清洗，其細菌數量等同於用馬桶擦拭身體，呼籲民眾重新檢視毛巾清潔習慣。

毛巾、浴巾細菌量驚人

黃軒醫師在臉書發文表示，毛巾上的細菌數量主要取決於使用頻率、清洗方式和晾乾環境等因素。他指出，毛巾上的細菌會隨著使用次數和時間不斷增加，若未及時清洗和晾乾，可能導致皮膚感染、過敏反應或產生異味等問題。



根據美國亞利桑那大學的研究發現，毛巾３天未清洗時，病菌量就可達到約8000萬隻，「如同以馬桶擦拭身體一般」，而一週未清洗的毛巾細菌數量更可能達到上億隻。

３大常見毛巾細菌威脅健康

黃軒醫師詳細說明毛巾上常見的３種細菌類型及其健康風險。首先是大腸桿菌，這種細菌可引起腸胃道感染，當存在於毛巾上時，可能引發腹瀉等症狀。其次是金黃色葡萄球菌，這是一種常見細菌，存在於皮膚、鼻子、咽喉黏膜及糞便中，當在毛巾上滋生時，可能引發皮膚感染、風疹、痤瘡等症狀。第３種是黴菌，這種生長迅速的細菌在濕潤毛巾上繁殖，可能引發呼吸道疾病和敏感性皮膚炎等症狀。

毛巾、浴巾多久洗一次

千萬不要等到肉眼看到髒兮兮了，才洗毛巾！黃軒醫師建議，毛巾應該每使用２至３次就要清洗１次。清洗時，可使用熱水或肥皂水浸泡10分鐘，然後用手揉搓或使用洗衣機脫水，最後掛在通風良好的地方晾乾。



黃軒醫師特別提醒，即使是新毛巾也要用熱水清洗才能確保乾淨。此外，每個人最好擁有專屬毛巾，避免共用以免傳染細菌或病毒。若有皮膚疾病或進行私密處清潔時，也建議使用另外一條毛巾，避免交叉感染的風險。

▲毛巾使用２至３次就要清洗１次。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

黃軒醫師

網址：https://www.facebook.com/share/p/1ea45aGdhr/

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章