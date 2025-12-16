「毛星級大賞」出爐！農業部頒獎表揚十大傑出毛孩寄養業者

農業部今（16）日舉辦「優良特定寵物寄養業者表揚活動-毛星級大賞」，肯定各得獎業者的優秀表現，足以做為業界之標竿及楷模，並頒發10位毛星級大賞得主獎盃、獎狀及宣傳用布條，另18位優良寄養業者也獲頒優良寄養業者獎狀，表揚其傑出表現。

毛星級大賞為特定寵物寄養業者楷模

農業部說明，「毛星級大賞」活動已圓滿結束，並於近期公布最終評選出的10大「毛星級大賞」業者。這些獲獎業者分別在環境、服務品質、照護流程等面向都具備優良表現，獲得縣市政府的專業推薦及專家評審團的肯定。希望藉此活動，鼓勵更多特定寵物寄養業者提升服務品質，讓飼主能夠更安心地為毛孩選擇優質的住宿環境。

百裡挑一加上多元評選方式產生優勝名單

農業部表示，此選拔活動涵蓋多元評選標準，先是由縣市政府推薦近2次特定寵物業者評鑑至少獲得1優1甲的優秀業者，各縣市推薦名額上限僅有該縣市1%家數；再邀請業界代表、動保專家及飼主代表等進行實地訪視與評分；同時開放民眾透過活動網站參與網路投票，讓飼主的聲音也被聽見。綜合以上各項成績，選出了最優秀的10家業者授予「毛星級大賞」的榮譽，其餘入圍且符合審查標準之業者則獲頒優良特定寵物寄養業者獎狀。

農業部今年發布「犬、貓寄養定型化契約範本」，做為業者及飼主雙方交易的依據。圖／農業部提供

後續推廣及產業發展

農業部強調，該部持續推動寵物產業發展，此次舉辦「優良特定寵物寄養業者表揚活動-毛星級大賞」期能激勵業者精進毛孩寄養的服務品質外，今年也發布了「犬、貓寄養定型化契約範本」，做為業者及飼主雙方交易的依據，該部呼籲寵物飼主如需暫時離開寵物身邊，要認明合法取得特定寵物業許可證的寄養業者，並簽訂依照範本訂定的定型化契約。

農業部頒發獎盃表揚10家毛星級大賞得主，肯定其寄養環境與照護服務的優異表現。圖／農業部提供

