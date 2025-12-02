一毛未刪！馬太鞍溪特別預算立院三讀 270億助花蓮災後重建

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，立法院今（2）日上午在院會中正式三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」 。本此預算先於經費上限300億元之下，編列270億元，協助災民重建家園，另預留30億元額度未來視需求編列，由於朝野針對本案有高度共識，因此270億元的預算，一毛都沒刪亦未凍結。





政院11月13日召開院會，通過行政院主計總處編具之「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，花蓮因受樺加沙颱風外圍環流影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉等境內嚴重災損。為全面推動災區復原重建工作，行政院依「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」規定，提出特別預算案。

在總經費上限300億元之下，編列270億元，協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾生活儘速重回常軌。另預留30億元額度，以因應後續滾動檢討各工作項目執行狀況，於必要時增列預算之需。

卓榮泰指出，今日院會通過本特別預算案後，將立即送至立法院，請相關機關配合審議時程，積極與立法院溝通，加強對外論述，爭取各界支持，讓本特別預算案能在最短時間內順利通過。







