「毛毛帽」正夯！貓耳款PK鐘型帽 連鴨舌帽「也要毛」

戴起來頭包臉，毛毛帽被號稱是小臉神器。（圖／東森新聞）





秋冬妹子穿搭吹起「毛毛帽」風潮，今年以「貓耳帽」最火紅，戴上去後頭上有兩隻貓耳朵造型，主打可愛又保暖，還有漁夫毛毛帽，韓國女星太妍、IU都曾戴過，掀起一股風潮。如今就連走運動風的鴨舌帽也升級成絨毛版，是今年冬天最新推出。

戴上毛毛帽，對鏡頭擺個POSE，衣服鞋子都在比誰毛多，帽子當然也要毛茸茸，跟上流行來PK。

想要當韓妞，今年一定要有一頂像這樣的貓耳毛帽，超可愛又能顯臉小，甚至跟韓國女團IVE成員張員瑛是同款毛帽，除了一般款還有這種綁帶款式，同樣也是貓耳朵的造型，俏皮又更可愛。

另一款也是韓妞必備，就是這頂鐘型帽，整頂毛茸茸的，增加了一點貴氣感，毛毛帽慵懶時尚，也像配件，重要的是毛很多，戴起來頭包臉，被號稱根本是小臉神器。

其中以「貓耳帽」今年最火紅，市面上已經推出各種顏色各種版本，就連比較偏運動風的鴨舌帽也玩進化，升級成絨毛版，不是貓咪而是小豬造型，是今年秋冬最新推出。

民眾：「貓的造型很可愛，今年很明顯，帽子都要毛毛的。」

民眾：「毛毛帽保暖又加上，可以有一點造型跟層次。」

但專家也提醒，毛毛帽清潔得注意，丟洗衣機得套洗衣袋，不可烘乾，否則久了會弄壞材質。如果是買白色，得和其他顏色的衣服分開洗，避免染色。

服飾店業者李小姐：「哇那個貓耳帽，我們一叫貨完，一下下就賣光了。」

另外還有這種主打圓頂可遮陽的漁夫帽，服飾專家透露，從2年前就開始流行毛毛款，像是少女時代的太妍、韓國女團Red Velvet成員Joy，還有IU都曾經戴過。天冷妹子穿搭吹起毛毛風，保暖可愛一次到位，幾乎成為秋冬標配，哪一種毛入你眼，得實際穿戴挑選。

