毛毛的！基隆隧道「拍到黑色鬼影」詭異畫面瘋傳…警方調監視器揭真相

有民眾在基隆仙洞隧道拍到詭異黑影。圖／翻攝自FB／靈異2公社

萬聖節前夕的深夜隧道驚見黑影？一名男子日前深夜騎車經過基隆仙洞隧道時，意外撞見詭異的黑色人影，曝光當下拍攝的照片後，更是引發網友「是人是鬼」的熱議。不過，警方調查後發現，黑影其實是一名女子在隧道內由同行男子負責拍照，並非靈異事件，警方依《道路交通處罰條例》對臨停車輛開罰，並將傳喚涉案人釐清是否違反《社維法》。

一名網友日前在臉書社團「靈異2公社」中PO文透露，弟弟26日深夜騎車經過基隆仙洞一處遂道時，突然看到一個黑色人影，原本人影頭部面對隧道牆面，讓原PO弟弟覺得非常怪異，沒想到後來回頭再看一次時，原本看的到黑色人影這時候頭部向外，而原PO弟弟此時也趕緊打開相機拍了幾張照片，當下覺得「毛毛的」，隨即回頭快速離開現場。

原PO也在文中附上弟弟所拍的幾張照片，只見黑色人影疑似身穿深色長外套、喇叭褲，內搭一件淺色內襯，獨自站在隧道內，即使有其他車子駛近似乎也毫無反應。畫面曝光後頓時引起熱議：「只有我覺得很恐怖嗎？我覺得好像真的，為何大家都說是假的，真真假假分不清」、「其實是萬聖節快到人家裝扮的，不給糖就搗蛋」、「這是真的不是AI，昨天經過基隆仙侗轉隧道時看到，大家都沒有注意到遂道前也有車子要經過嗎？所以要先停先讓遂到車過」、「紅衣女孩換穿黑色？」

對此，基隆警局說明，由於並無接獲任何報案或求助案件，為了釐清事件真偽，警局已主動派員前往現場勘查，並將調閱周邊監視器以釐清事情真相，同時加強該路段及周邊地區巡邏勤務，確保用路人安全。警方調閱監視器畫面後，發現原來當時其實曾有3人出現在現場，其中一人為駕駛，另有一對男女下車。

黑色人影其實是臨停下車拍照的長髮女子，並非靈異事件。圖／翻攝自FB／靈異2公社

透過監視器畫面可見，下車的男子先是幫女子拍照，再雙雙上車離去，而女子確實也如網傳照片那樣留有一頭黑長髮，穿著一身黑，在隧道內站著讓男子幫忙拍照，警方初判這對男女都沒有變裝。不過，根據《道路交通處罰條例》第55條，駕駛在隧道臨時停車，可處300元以上、600元以下罰鍰，警方後續將對臨停隧道內的涉案人開罰，至於是否涉犯《社維法》，警方還要再傳喚3人前往基隆港警隊到案說明後再行調查。



