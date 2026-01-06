毛毛的！虱目魚宰殺逾10hrs「仍跳顫」 民眾嚇到放生

台南市 / 綜合報導

台南有民眾購買10多尾虱目魚，準備要曬成一夜干，從捕撈上、處理到風乾，前後大約10多個小時了，竟發現魚身體開背的部分，在無風情況下，竟連續跳動，害他嚇得不敢繼續製作，緊急放生，對於這現象，其他養殖業者認為是中樞放電導致，但學者則是持不同意見，認為是化學反應引起，但不論是什麼原因，罕見一幕已經引起熱烈討論。

台南龍山里長王文財說：「奇怪10個小時冷冰冰怎麼還會動。」已經開背準備風乾的虱目魚，竟像無人操作的鋼琴一樣，這邊跳一下那邊跳一下，台南龍山里長王文財說：「曬太陽也曬一個多小時怎麼還會抖動。」這塊魚肉規律的抖動，時間超過2分鐘之久，台南龍山里長王文財說：「心臟這樣跳動，整排的，好像彈鋼琴一樣一直彈。」

看到這一幕，讓準備製作一夜干的民眾，頓時嚇破了膽，趕緊停下所有動作，台南龍山里長王文財說：「曬太陽曬兩個小時還會顫抖我看到覺得毛毛的，沒有遇過這種情況，所以那尾我替牠念祝禱文後就把牠放生。」

台南龍山里長購買10多尾虱目魚，預計要將牠們製作成一夜干，虱目魚在凌晨時，從養殖場撈出冷凍，上午買回家處理清洗，到放在陽光下風乾，前後已經超過10小時，竟還看到魚顫抖模樣宛如牠還活著。

其他養殖業者說：「曬太陽回溫後會造成魚肉神經放鬆，所以才會這樣抖抖抖。」國立台南海事養殖科主任宋晟銘說：「鈣就會和粗絲的肌鈣蛋白做結合，然後結合之後，就會讓這個細絲和粗絲做結合，然後產生就是會有一個拉扯的一個現象。」

魚離水多時還出現跳動情形，其他養殖業者和學者意見出現分歧，但不論是什麼原因引起，再看一次當時情況，台南龍山里長王文財說：「冷冰冰怎麼還會動。」罕見一幕引發熱烈討論外，也讓親眼目睹的民眾至今仍心有餘悸。

