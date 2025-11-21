毛毛藻推高齡寵物保健新品，打造口腔、關節、泌尿三重防護

面對台灣寵物高齡化趨勢，品媛樂有限公司旗下寵物保健品牌「毛毛藻 FurryKelp」今日正式推出全新「褐藻潔牙保健粉」，同步發表「彈力優關節保健嚼嚼錠」與「淨悠寶泌尿保健嚼嚼錠」，針對高齡犬貓最常見的三大健康議題——牙口、關節與泌尿系統，建構完整的日常保健三角矩陣。

根據臨床觀察，逾七成高齡犬貓有口腔問題，包括口臭、牙菌斑、牙結石及牙齦發炎，然而許多老年毛孩因健康狀況不適合全身麻醉，難以進行洗牙治療。為此，毛毛藻推出以85%北大西洋褐藻（*Ascophyllum nodosum*）為核心的「褐藻潔牙保健粉」，利用褐藻多醣體與天然多酚，經腸道吸收後進入唾液腺，從體內調理口腔環境，有效減少細菌附著、抑制牙菌斑堆積與牙結石生成，提供無法洗牙的高齡毛孩更安全、可長期使用的替代方案。

「我們相信，口腔健康不能只靠刷牙或洗牙，」毛毛藻研發團隊指出，「從體內調整微生物平衡，才是根本之道。」產品採用自然配方，無添加化學成分，每日餵食即可輕鬆維持口腔清潔，降低慢性發炎風險。

除了口腔照護，毛毛藻亦推出兩大針對性新品。針對關節退化、行動遲緩的高齡犬貓，「彈力優關節保健嚼嚼錠」含葡萄糖胺、軟骨素與綠唇貽貝萃取，支持軟骨修復與關節靈活度，改善蹲起困難、跳躍無力等問題，幫助毛孩維持活動力與生活品質。

而針對貓咪常見的泌尿道問題，「淨悠寶泌尿保健嚼嚼錠」則聚焦水分代謝與泌尿道舒緩，添加蔓越莓萃取與氨基酸複合物，幫助維持尿液酸鹼平衡、預防結晶形成，尤其適合喝水量少、尿液濃縮的室內貓。

毛毛藻品牌源自晶端樂團隊多年牧場動物營養研究經驗，長期投入褐藻在免疫調節、抗氧化與腸道健康之應用，並將此科學基礎轉化為寵物友善的日常保健產品。創辦人表示：「我們希望飼主不用等到生病才開始保養，而是擁有一套能融入日常的預防性工具。」

三大新品即日起於毛毛藻官網及各大線上通路正式販售，標誌品牌推動高齡毛孩全面健康管理的新里程碑。毛毛藻期許以科學實證、天然配方與高適口性產品，陪伴台灣毛家長期守護高齡夥伴的健康晚年。