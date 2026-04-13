毛毛蟲大軍壓境 西嶼急滅殺

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澎湖縣西嶼鄉外垵村西邊廢耕地連日來不斷湧出毛毛蟲，場面驚人，鄉公所獲報後已噴藥防治。（許逸民攝）

澎湖縣西嶼鄉外垵、內垵兩村廢耕地連日來湧現大量毛毛蟲，甚至沿著民宅牆面攀爬至3層樓高，密密麻麻宛如「蠕動的棉被」，引發居民恐慌，擔心5年前爆發的「毛毛蟲皮膚炎」惡夢重演；蟲群經專家鑑定為黑角舞蛾幼蟲，鄉公所獲報後緊急噴藥，目前蟲量已明顯下降。

居民表示，清明連假後連日陰雨，住家周邊廢耕地雜草叢生，銀合歡與巴西胡椒木等外來種植物快速生長，成為毛毛蟲繁殖溫床。隨氣候轉暖，毛毛蟲傾巢而出爬得滿地皆是，甚至爬到高樓層外牆，嚇壞許多人。

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不少人擔心民國110年的「毛毛蟲皮膚炎」惡夢重演，紛紛以殺蟲劑、石灰粉甚至火攻試圖消滅蟲蟲大軍，但其族群數量太過龐大，轉而向鄉公所求助。

鄉長李添進說，一開始採用環保製劑「蘇力菌」，但需蟲體攝食後才能發揮藥效，短期恐將誘發潛藏幼蟲現身，隨即改用化學藥劑「百滅寧」全面噴灑，目前密度顯著降低，將持續觀察防治。

李添進指出，此次蟲害集中於大片私人廢耕地，因石牆阻礙增加防治難度，公所將持續與地主協調，於藥效期結束後出動機具整地，從源頭清除孳生源。

澎湖縣農漁局表示，經專家學者鑑定確認蟲群為黑角舞蛾幼蟲，近期降雨與新葉萌發正值高發期，其具有趨溫性，長大後會向牆壁等乾燥穩定處移動化蛹，日照愈強、活動力愈旺盛。

中山大學生物科學系副教授顏聖紘指出，澎湖生態長期受人為干擾，外來植物提供良好棲地，加上缺乏天敵，導致黑角舞蛾族群偶發性暴增，其蟲體纖毛可能引發皮膚過敏反應，4至6月正值發生高峰，民眾應提高警覺。