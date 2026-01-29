毛治國：從 MAO 到組織力，領導者如何把人心聚成戰力？

在許多企業裡，「人才不少，但整隊打不出一場漂亮的仗」是常見情況。為什麼明明有能力、有資源，組織卻像一盤散沙？

商周 CEO 學院百億 CEO 班課程中，前中華民國行政院長、名山學堂創辦人毛治國，給出的答案是：領導關鍵，不只在「找對人」，更在於設計出讓人可以「聚成一股力」的架構。

他從一個改寫版的物理公式談起：F＝MAO（MAO 音同「毛」），作為幫 CEO 檢視人才、機會與組織力的實戰框架。

▋F＝MAO：先看人，再看舞台

毛治國把 F（行動力）拆成 M（動機）乘以 A（能力），提醒大家：只要其中一項接近零，行動力就會被拉到幾乎沒有。他強調，能力與動機缺一不可。

但就算有人又想又能，還需要一個關鍵條件：O，也就是機會與舞台。沒有合適的場域與時機，再好的英雄也只能被埋沒。重點在於：CEO 在檢討一個人時，是把這三個因素混在一起看，還是能分清楚，他真正缺的是 M、A，還是 O？

MAO不僅能用來分析成功者，也可以反過來看「還沒成功的人卡在哪裡」，甚至拿來比較創業或投資案。CEO 在選人、用人、投資，就有了判斷依據。

▋從個體行動力到組織力：把散兵「磁化」成一支隊伍

談完個體，毛治國把焦點拉回組織。他的定義是：領導力，是把個人行動力，透過影響力，組合成組織能力的過程。

每個人都有自己的 M×A，但方向若各走各路，力量反而互相抵消。他用「磁化」比喻：一塊沒有磁力的鐵，看似沒用，其實內部充滿許多方向各異的小磁針；只有當方向被調整一致，整體磁場才會被放大。

放回企業，領導者不可能對所有人平均用力，關鍵是先讓少數關鍵成員對齊，形成穩定清楚的方向，再透過日常互動擴散出去。這也是他強調的：「領導給方向，組織出力量。」CEO 的工作，不是自己下場代打，而是界定方向、選好關鍵少數、設計擴散機制。

▋一場戰役，重建一個組織的信心

在中華電信面對自由化競爭、士氣低落的時期，「人多」一度被視為包袱。毛治國空降擔任董事長，他坦言，那時其實也看不清中華電信真正的競爭力在哪。

他決定用一場實戰來找答案，發動「全員營銷」戰役，目標是把人海變成戰力。他要求中華電信三萬五千名員工，包括董事長在內，每人在三個月內賣 5 支手機，讓所有人都上場、直接面對市場。

三個月過去，全公司總共賣出 80 萬支手機，遠超原本預期，也讓組織重新看見自己的實力與可能性。從 MAO 的角度看，這個案例是在刻意放大 O——給足舞台，讓分散的動機與能力有一個具體的匯聚出口。

▋共同成功與身份重建：從曼德拉到企業現場

談到如何帶領撕裂、迷惘的群體，毛治國引用已故南非總統曼德拉的故事。南非走出種族隔離制度後，社會長期充滿不信任與對立。曼德拉選擇押注在一件具體又象徵性極強的事情上：透過國家橄欖球隊與一場關鍵球賽，把原本分裂的族群拉到同一個看台，一起為同一支球隊吶喊——One team, one country。

對企業來說也是一樣。當組織氣氛低迷、內部開始互相指責時，CEO 最該做的，往往不是再開一場檢討會，而是設計一個全員可參與、成功機率高的專案，讓大家透過一次真實的勝利，重新相信「我們還做得到」。

▋結語：從 MAO 回到因緣成果——CEO 的工作是「造緣」

從 F＝MAO 到磁化組織、全員戰役，毛治國其實始終繞回同一個核心：不要只盯著「果」，而要經營「因」和「緣」。對公司來說，關鍵人才與現有體質是因，策略設計、組織型態、專案與共同成功的場域，就是 CEO 在造的緣，能不能在關鍵時刻打一場漂亮的仗，才是攤在市場前的果。

當 CEO 願意把自己定位成「因緣的設計者」，組織也才可能變成一支真正有戰力、也對未來有信心的隊伍。

圖文／孫詠晴