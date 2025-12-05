毛茸茸拖鞋冬季新寵！專家警告「足底壓力增3倍」恐傷膝

冬季流行的毛絨拖鞋雖然時尚美觀，但可能對健康造成隱憂！物理治療專家提醒，這類鞋款因腳後跟缺乏固定支撐，加上鞋底過軟，可能導致足底壓力和膝蓋負擔增加約3倍，引發健康問題。劉櫂緯物理治療師強調，選鞋時應注重腳踝固定及止滑功能，並建議穿著毛茸茸靴子的民眾每30分鐘至1小時應適當休息，避免長時間站立。

毛拖鞋今年依舊很流行，UGG特賣會也吸引大批民眾。（圖／TVBS）

現今年輕人的冬季穿搭已不再偏好傳統靴子，取而代之的是毛絨拖鞋式雪靴。這種鞋款可搭配長襪、泡泡襪穿著，不僅方便穿脫，還能與寬版牛仔褲等服裝創造層次感。美式賣場推出的毛毛雪靴被視為UGG的平價替代品，價格僅800元有找，且分為兒童款和大人款，前者較薄且具包覆性，後者則底較厚呈拖鞋式樣。消費者也可在特賣會尋找折扣，如某款淡藍色雪靴打3折後從5980元降至2000元，而拖鞋款式則降至1314元，但多只剩零碼。

好市多也搶賣毛毛雪靴，被民眾列在購物清單內。（圖／TVBS）

服裝設計師林國基表示，歐美和日韓明星紛紛選擇這類款式出門，許多運動品牌、快時尚商店及知名品牌都加入此潮流行列。日本品牌也推出人造毛拖鞋，受到日本女性的熱烈歡迎，她們認為這款鞋不僅保暖且厚底設計不易拐腳。一些服飾品牌更推出內裡為羊毛、配備發泡底的款式，或使用進口絨料加上人造毛的設計。

物理治療師提醒，如果靴子或者是毛拖鞋，底太軟加上腳後跟沒有固定，恐怕會導致足底筋膜炎。（圖／TVBS）

然而，物理治療師劉櫂緯提醒，這些看似時尚的毛茸茸鞋款可能對健康造成負擔。他表示，足底筋膜炎、跟腱炎，甚至膝蓋內側疼痛在診間非常常見，建議穿著者可搭配襪子或進行肌力訓練增加足底穩定性。由於這類鞋款缺乏足弓支撐，足底壓力會是一般鞋子的2至3倍，膝蓋負擔則增加1.5至2.5倍，對髕股關節壓力尤大。劉櫂緯強調，選鞋時應注重腳踝固定及止滑功能，並建議穿著毛茸茸靴子的民眾每30分鐘至1小時應適當休息，避免長時間站立。

