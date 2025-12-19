毛茸茸稀客現身澳公車！緊抱扶手搭便車畫面爆紅 暖心司機出手救援

[FTNN新聞網] 實習記者周宗怡／綜合報導

澳洲布里斯本（Brisbane）於上周六晚間出現超萌畫面，一隻年輕無尾熊誤闖市區道路，甚至攀爬至分隔島上的燈桿，所幸在司機與動物救援人員協助下，讓牠搭公車平安脫險，回歸叢林。該無尾熊乖巧、無辜緊抱扶手的畫面經報導後爆紅，可愛模樣融化一眾網友。

一隻無尾熊誤闖市區道路，在司機與動物救援人員協助下讓牠搭乘公車，可愛畫面融化一眾網友。（圖／翻攝 Koala Rescue Brisbane South臉書）

事發當時，這輛市府公車行經繁忙道路，司機發現無尾熊橫越馬路，差點遭車輛撞擊，牠隨後爬上交通島中央的金屬燈桿。擔心牠滑落再度陷入危險，司機臨機應變，以外套遮住無尾熊頭部，暫時將牠安置在車上，並通報救援單位。

廣告 廣告

布里斯本南區無尾熊救援組織人員到場後，確認無尾熊狀況穩定，仍送往RSPCA進一步檢查。救援人員表示，無尾熊身體健康、司機也未受傷。該隻無尾熊為12個月以上的亞成體，已具備獨立生活能力。

救援單位以聖誕歌曲〈聖誕節的十二天〉中「梨樹上的鷓鴣」為靈感，替牠取名為「Peri」。Peri已於周日下午在最接近事發地點的七丘叢林保護區野放。

救援人員指出，無尾熊正值繁殖季尾聲，活動範圍擴大，較常出現在道路與住家附近，呼籲民眾切勿自行接觸，應立即通報專業單位處理。布里斯本市長史崔納也肯定公車司機的即時應變，並再次提醒民眾，遇到受困野生動物應尋求動物救援協助。



更多FTNN新聞網報導

澳洲槍擊案最新！父子血洗邦迪海灘奪15命 倖存槍手遭控59項重罪

雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠

澳洲近30年最嚴重槍擊！雪梨邦代海灘16死40傷 水果攤老闆肉身制伏槍手

