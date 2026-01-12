毛衣可以用洗衣機洗？達人曝「正確洗法」不起毛球、不縮水，不必再送洗衣店

冬天來臨，毛衣成為民眾必備的禦寒單品，但許多人因擔心清洗不當導致變形或縮水，而選擇送洗或束之高閣。家事達人陳映如近日分享毛衣清洗秘訣，強調只要掌握正確步驟，在家也能輕鬆保養毛衣，不僅省下乾洗費用，更能延長衣物使用壽命。無論是手洗或機洗，關鍵都在於溫柔處理與適當的晾曬方式。

毛衣怎麼洗才乾淨

家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文分享毛衣清洗技巧。她強調，清洗毛衣的第１步驟是檢視洗衣標籤，確認是否適合手洗或水洗。若標籤上出現「水盆打叉」的符號，表示該件毛衣僅能乾洗處理，民眾千萬不可自行用水清洗，否則可能造成不可逆的損害。

洗毛衣要選對清潔劑

針對可水洗的毛衣，陳映如建議選用「冷洗精」或「pH6弱鹼性洗衣精」作為清潔劑。若家中沒有上述產品，也可使用洗髮精替代。她特別提醒，選擇溫和的清潔產品對於維護毛衣纖維相當重要，避免使用過於強效的洗劑，以免損害衣物材質。

毛衣怎麼洗不縮水

陳映如詳細說明洗毛衣的正確流程，共分為５個步驟：

１、清洗前先仔細檢查髒汙位置，將少量洗劑直接點在污漬處進行預處理。

２、在臉盆中加入適量清水，並倒入適量洗衣精調和。

３、將毛衣放入洗衣袋內，確實拉好拉鍊後，再放入調好的洗劑水中。

４、讓毛衣在洗劑水中浸泡約10分鐘，使污垢充分軟化。

５、清洗過程中以雙手輕壓洗衣袋約20下，透過水流帶走髒汙，切記不可搓揉。

毛衣柔軟處理與脫水技巧

為了讓毛衣洗後更加柔軟，陳映如建議可用清水加入少量柔軟精進行浸泡處理。手洗完成後，務必用清水徹底沖洗乾淨，確保沒有洗劑殘留。脫水時應將毛衣放入適當尺寸的洗衣袋，避免因鬆動造成拉扯變形，脫水時間控制在30秒左右即可。

曬毛衣時平放防變形

脫水完成後，陳映如提醒要先整理毛衣的肩線與接縫處，確保形狀正確。晾曬時建議採用「平放」方式，可使用專用晾衣網，或在桌面鋪設厚浴巾後平放毛衣。待毛衣半乾後，再改為吊掛方式晾乾。她特別強調，整個清洗過程絕對不可搓揉，以免造成縮水、變形或產生毛球等問題。

毛衣可以用洗衣機洗嗎

除了手洗方式，知名服飾品牌UNIQLO也曾在官網分享機洗毛衣的方法，提供民眾另一種選擇：

１、洗毛衣前，配合洗衣網形狀，將容易髒的領子、袖口、下擺摺到正面。

２、選用大小適中的洗衣網，確保摺好的毛衣能完全放入。

３、放入洗衣機後，選擇「時尚穿著洗滌程序」或「手洗程序」等水流較弱的洗衣模式，可使用柔軟精，但脫水時間需設定較短。

４、脫水完成後透過輕拍整理毛衣形狀，晾曬時採用「陰乾」與「平曬」方式，若無專用曬衣網，也可平攤在曬衣架上。

▲洗毛衣前要先看清楚標籤，以免衣物損壞。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

陳映如

UNIQLO官網

