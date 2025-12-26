毛衣洗錯縮水又變形 家事達人教正確洗法

許多民眾冬天穿毛衣卻不知道該如何清洗，家事達人陳映如教大家，在臉盆內加水並倒入適量洗衣精，將毛衣放入洗衣袋浸泡在水中10分鐘，再用雙手輕輕按壓約20下，最後打開水龍頭將洗劑沖乾淨；洗完後同樣放入洗衣袋內，丟進洗衣機脫水30秒，以平放的方式晾至半乾，最後再吊掛晾到全乾。洗毛衣切忌搓揉，以免縮水、變形或起毛球。

陳映如今天在臉書發文表示，這幾天天氣變冷，穿毛衣的機會變多，穿過的毛衣若要自己清洗，其實沒有想像中那麼難，只要掌握幾個重點，在家也能安心清潔。

陳映如提醒，第一步要先看衣服上的洗滌標籤，確認是否可以水洗或手洗，如果看到「水盆打叉」的標示，代表只能乾洗，千萬不要下水。她建議用冷洗精，沒有的話也可以用洗髮精代替。

陳映如說明清洗步驟，先檢查衣服上有沒有明顯髒汙，以少量洗劑直接點在汙垢處；接著在臉盆內加水並倒入適量洗衣精；將毛衣裝進洗衣袋，放入臉盆浸泡約10分鐘；用雙手輕輕按壓洗衣袋約20下，利用水流帶走髒汙；最後打開水龍頭將洗劑沖乾淨。

脫水及晾乾的步驟也很重要，陳映如表示，將洗好的毛衣裝入尺寸剛好的洗衣袋，避免毛衣在洗衣袋內有空間拉扯；脫水時間不宜過長，約30秒即可；脫水後先整理肩線與接縫；建議「平放」晾至半乾，最後再吊掛起來晾至全乾。

陳映如提醒，千萬不要用搓揉的方式清洗毛衣，容易造成縮水、變形或起球。

