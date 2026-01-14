毛衣滿是毛球？專家大推「廚房這1物」快速清除 網驚：效果超猛

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天終於來了！正準備穿上最愛的毛衣時，卻發現上面滿是惱人的毛球……是不是很崩潰？對此，「saita」網站分享，這時候，先別急著買除毛球機，請走進廚房！因為這個神奇妙招的關鍵道具，就藏在那裡。

清除毛衣起毛球的小秘訣 就是「廚房用海綿」

沒錯，就是平常洗碗用的那種海綿。方法非常簡單：

1.使用海綿柔軟的一面（千萬不要用粗糙面，避免傷衣服）

2.對著毛球處輕輕來回摩擦5-8次

3.毛球就會被海綿的細孔吸附起來

廣告 廣告

結果會發現毛衣瞬間變乾淨，毛球全都乖乖黏在海綿上了！

為什麼海綿能除毛球？

因為海綿表面有許多細小孔洞，能夠勾住毛球的細纖維，就像天然的除毛裝置。如果是山型（波浪狀）海綿，表面積更大，效果會更好。

▲使用小提醒

•動作要「像撫摸」一樣輕柔

•不要用力過猛

•不要使用粗糙面

•過度摩擦可能傷到衣料

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「這些清洗方式」恐害發熱衣效果大減！專家示警 烘乾中了

·洗完衣服沾滿衛生紙？ 專家授「4招快速清除」：不必重洗也能救回