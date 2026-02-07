毛衣縮水別急著丟 用潤髮乳4步驟輕鬆復原

冬天常穿毛衣、針織衫，如果清洗方式錯誤或不小心丟入烘衣機，衣服容易縮水，日本服飾品牌教大家，只要用潤髮乳就能輕鬆解決，把潤髮乳加入溫水中攪拌後，將針織衫放進水裡稍微輕揉、輕拉，再浸泡約10分鐘，洗乾淨後就恢復原狀。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」昨在臉書粉專轉發一篇文章，日本服飾品牌發文教學，若不小心把針織衫丟入烘衣機導致衣服縮水，可以用潤髮乳讓衣服復原，將潤髮入加入溫水中攪拌，再將針織衫放進水中輕輕揉開、浸泡約10分鐘，最後沖洗乾淨及脫水，洗完後就恢復原狀，就算縮水5公分都可以救回。

魚漿夫婦表示，有些人不喜歡柔軟精的香氣，所以家裡不會有柔軟精，毛衣或針織衫若洗到縮水，就可以用潤髮乳解決。

萬秀洗衣店第三代張瑞夫也曾在Threads發文表示，很多人都遇過毛衣縮水，他解釋，大多都是因為羊毛受到搓揉、熱烘導致，就跟我們的頭髮一樣，可以透過潤髮乳中的成分矽來救，讓糾結的羊毛解開。

張瑞夫提醒，毛衣浸泡在水中輕拉的時候，過程不要大力搓揉或擰，而每一件毛衣回復的狀況也無法完全相同；更重要的是，下一次要清洗毛衣之前，務必看好衣服上的洗標，若建議乾洗，就不要水洗和烘乾。

