毛衣一洗就變形、起毛球？專家曝「這1步做錯」直接報銷 一堆人還在犯

天氣一冷，毛衣幾乎天天輪流上場，但穿過幾次後難免沾上汗味或些微髒汙，這時不少人就開始煩惱：「毛衣是不是一定要送乾洗？」陳映如-Sona Queen的生活筆記本分享，其實只要掌握幾個關鍵技巧，多數毛衣在家就能安心清洗，而且不縮水、不變形，也不容易起毛球。

第一步：一定要先看洗衣標籤

動手之前，請先翻一下毛衣內側的洗衣標籤。如果看到「水盆打叉」的標示，代表這件衣物只能乾洗，不建議自行下水，避免造成不可逆的變形。若標示可水洗或手洗，才適合在家清潔。

洗劑怎麼選？ 溫和比什麼都重要

毛衣纖維多半細緻，清潔時最怕洗劑過強。建議選擇以下幾種：

•冷洗精

•約pH6的弱鹼性洗衣精

•若臨時沒有，也可用洗髮精替代

正確清洗步驟 照做最安心

清洗前先檢查毛衣是否有明顯髒汙，可少量洗劑直接點在污垢處，輕輕按壓即可。接著依序進行：

1.在臉盆中加入清水，倒入適量洗衣精

2.將毛衣放入洗衣袋，拉好拉鍊

3.把洗衣袋放入盆中，浸泡約10分鐘

4.用雙手輕輕按壓洗衣袋約20下，讓水流帶走髒汙

沖洗與柔順 讓毛衣更好穿

清洗完成後，用清水徹底沖洗乾淨，確保沒有洗劑殘留。如果希望毛衣穿起來更柔軟，可以在清水中加入少量柔軟精，短暫浸泡即可，不需太多。

脫水與晾曬 是關鍵中的關鍵

毛衣最容易在這一步出問題，務必留意：

•使用「剛好尺寸」的洗衣袋，避免袋中空間過大

•脫水時間不宜過長，約30秒即可

•脫水後先整理好肩線與接縫

晾曬時建議採用「平放」方式，可使用晾衣網，或在桌面鋪厚浴巾後將毛衣平鋪晾乾。若空間有限，待毛衣半乾後再吊掛晾乾也可以，有助避免衣服被拉長變形。

最重要的一件事 一定要記住

清洗毛衣時，千萬不要用搓揉的方式。搓洗是造成毛衣縮水、變形、起毛球的最大元兇，只要改用溫柔的按壓方式，就能大幅降低洗壞風險。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

