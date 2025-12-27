毛衣一洗就變形？達人教「正確洗法」：加1物柔軟加倍

生活中心／吳宜庭報導

隨著冬季氣溫明顯下降，毛衣成為不少民眾禦寒的必備單品。由於擔心機洗或送洗容易造成縮水、變形或起毛球，許多人選擇在家自行手洗。對此，家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享，只要掌握正確方法與細節，其實在家清洗毛衣並不困難，也能有效延長衣物的使用壽命。









洗錯毛衣「起毛球+變形」？達人親授「正確洗法」一次學會：加1物柔軟升級

清洗毛衣前，務必先確認洗衣標籤是否可水洗。（示意圖／翻攝自pexels）

陳映如指出，清洗毛衣前最重要的第一步，就是先查看洗衣標籤，確認是否可水洗或手洗。若標示出現「水盆打叉」符號，代表該毛衣僅能乾洗，切勿自行下水清洗，以免破壞材質。若確認可水洗，洗劑選擇也相當關鍵，她建議使用冷洗精或約pH6的弱鹼性洗衣精，若家中沒有，也可以洗髮精替代。只要避免使用強鹼或刺激性洗劑，就能降低對纖維的傷害。

陳映如也整理出「毛衣正確清洗步驟」，提醒民眾務必全程輕柔操作，避免用力搓揉：

1.清洗前先檢查毛衣是否有明顯髒汙，將少量洗劑直接點在污漬處

2.在臉盆中加入清水與適量洗衣精

3.將毛衣放入洗衣袋並拉好拉鍊後，放入水中

4.浸泡約10分鐘

5.以雙手輕輕按壓洗衣袋約20下，利用水流帶走髒汙

6.全程避免搓揉或擰絞，以免縮水、變形或起毛球

清洗完成後，毛衣需以清水徹底沖洗乾淨，若希望洗後手感更柔軟，可再以清水加入少量柔軟精短暫浸泡。脫水時，毛衣要放入尺寸合適的洗衣袋，以免脫水時造成拉扯，脫水時間不宜過長，約30秒即可。脫水後先整理肩線與接縫，晾曬時建議以平放方式為主，可使用晾衣網或在桌面鋪上厚浴巾，待半乾後再吊掛晾至全乾。陳映如提醒，切勿用「搓揉」的方式清洗，容易造成縮水、變形、起毛球。

